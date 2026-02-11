ETV Bharat / state

बिलासपुर में अब मकान मालिकों और किराएदारों को करना होगा ये काम, वरना होगी सख्त कार्रवाई

संदीप धवल, एसपी बिलासपुर ( ETV Bharat )

बिलासपुर: ओयल पंचायत के तहत दनोह गांव में प्रवासी महिला की हत्या के बाद अब बिलासपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है. बिलासपुर पुलिस प्रशासन की ओर से डीसी बिलासपुर राहुल कुमार एक पत्र भेजा जा रहा है. इस पत्र के जरिए जिले भर एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें ये स्पष्ट निर्देश होंगे कि जिले में रह रहे सभी किराएदारों और प्रवासियों का पूरा रिकॉर्ड प्रशासन और पुलिस के पास दर्ज होना जरूरी है. एसपी बिलासपुर संदीप धवल का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी आपराधिक घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है. नियमों की अनदेखी कर रहे लोग एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि "इससे पहले भी कई बार किराएदारों के सत्यापन (verification) को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन बेहद सीमित क्षेत्र तक देखने को मिला है. अभी तक केवल चुनिंदा मकानमालिकों ने ही अपने किराएदारों का नाम-पता प्रशासन या पुलिस के पास दर्ज करवाया है. जबकि अधिकांश लोग नियमों की अनदेखी करते रहे हैं, लेकिन अब इस बार पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिले भर में विशेष टीमें गठित कर डोर-टू-डोर जांच अभियान चलाया जाएगा." संदीप धवल, एसपी बिलासपुर (ETV Bharat)