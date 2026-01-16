ETV Bharat / state

सब्जी के क्रेट में छुपाकर ले जा रहे थे नशे की बड़ी खेप, 61 किलो अफीम डोडा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

आरोपी नशे की खेप को बड़ी चालाकी से सब्जी के क्रेट के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे ताकि पुलिस की नजर से बच सकें.

OPIUM POPPY CAUGHT BILASPUR
बिलासपुर में 61 किलो अफीम डोडा बरामद
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:48 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. थाना सदर पुलिस ने एनएच-21 फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान 61 किलोग्राम अफीम डोडा (चूरापोस्त) बरामद कर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपी डोडा पोस्त को खाली सब्जी के क्रेट के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे.

पुलिस के अनुसार थाना सदर के निरीक्षक अपनी टीम के साथ पट्टा क्षेत्र में एनएच-21 फोरलेन पर नियमित नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान एक फोर व्हीलर छोटा हाथी वाहन (HP58-9232) को जांच के लिए रोका गया. वाहन में सवार दो व्यक्तियों की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगीं. शक के आधार पर पुलिस ने वाहन की गहन तलाशी ली. जांच के दौरान पुलिस को वाहन में रखे खाली सब्जी के क्रेट के नीचे छुपाई गई बोरियां दिखाई दीं.

61 किलो अफीम डोडा बरामद

तलाशी के दौरान पांच अलग-अलग बोरियों में भरा कुल 61 किलोग्राम अफीम डोडा/चूरापोस्त बरामद किया गया. आरोपी इसे बड़ी चालाकी से सब्जी के क्रेट के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे ताकि पुलिस की नजर से बच सकें. पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार और दीपक के रूप में हुई है. दोनों कुल्लू जिले के भूंतर के रहने वाले हैं.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही यह जांच की जा रही है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि नशा तस्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अभियानों को आगे भी पूरी सख्ती से जारी रखा जाएगा.

संपादक की पसंद

