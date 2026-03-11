ETV Bharat / state

बिलासपुर में नशे का कारोबार, ब्राउन शुगर बेचने ग्राहक तलाश कर रहे दो आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ तखतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 3.74 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 हजार रुपये बताई जा रही है.

तखतपुर थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय ने नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तखतपुर के मोढ़े चौक के पास एक युवक ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है. इस सूचना पर पुलिस और एसीसीयू की टीम ने मौके पर दबिश दी. जहां जहां दुर्गेश गायकवाड़ उम्र 22 वर्ष को बड़े बाजार तखतपुर से गिरफ्तार किया गया. उसकी तलाशी लेने पर 3.74 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. आरोपी से पूछताछ शुरू की गई. आरोपी दुर्गेश गायकवाड़ को हिरासत में लिया गया.

बिलासपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो आरोपियों को तखतपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह देवांगन मोहल्ला तखतपुर के रहने वाले अप्पू देवांगन से मादक पदार्थ खरीदता था. इस सूचना पर पुलिस ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास से अप्पू देवांगन को भी गिरफ्तार किया. अप्पू देवांगन से पूछताछ में दूसरे राज्य से ब्राउन शुगर लाकर बिक्री करने की बात सामने आई है. पुलिस ने उसके पास से 2000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.