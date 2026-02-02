ETV Bharat / state

बिलासपुर पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

बिलासपुर : नशा कारोबार पर पुलिस की पैनी नजर है. इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हेरोइन मिला जिसे पुलिस ने जब्त किया है.

दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर हिंर्री माइंस, तिलक नगर क्षेत्र में नशेड़ियों को बेचने के लिए घूम रहे हैं. सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. संदेह के आधार पर तत्काल घेराबंदी कर तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.

दूसरे राज्यों से लाकर हेरोइन की तस्करी

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 34 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ. आरोपियों की पहचान मोहित हिंदूजा (32 वर्ष) वार्ड क्रमांक 07 चकरभाठा, करन दीप सिंह (29 वर्ष) वार्ड क्रमांक 12 चकरभाठा, आर रजिंदर कुमार (35 वर्ष) ग्राम खेमकरण, जिला तरनतारन (पंजाब) के रूप में हुई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि करन दीप सिंह दूसरे राज्य से मादक पदार्थ लाकर मोहित हिंदूजा को देता था और अपने साथी आर. रजिंदर कुमार के साथ मिलकर ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री करता था.

तीन दिन में बिलासपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

सिविल लाइन सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिनों में जिलेभर में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 1300 नशीली टैबलेट, 400 एमएल एविल इंजेक्शन और 02 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में भेजा गया है.