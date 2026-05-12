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बिलासपुर में उर्स जुलूस के दौरान मारपीट के आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

उर्स जुलूस के दौरान आम लोगों को चाकू दिखाकर डराने वाले दो युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

BILASPUR POLICE
उर्स जुलूस में मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 7:04 AM IST

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बिलासपुर: शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने उर्स जुलूस निकाला था. इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व जुलूस में मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर डराने लगे. शहर में उस दिन कई जगह जुलूस निकाले गए, जिसमे से तालापारा और सिविल लाइन क्षेत्र में उर्स जुलूस में हथियार दिखाकर दहशत फैलाने की घटना सामने आई. बिलासपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हथियार लहराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

उर्स जुलूस में हथियार लहराने पर कार्रवाई

घटना तालापारा की है जहां उर्स जुलूस की एक टोली मगरपारा चौक से गुजर रही थी. इसी दौरान आरोपी अब्दुल अजीम खान हाथ में चापड़नुमा धारदार हथियार लेकर लोगों के बीच लहराते हुए मिला. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे मौके से पकड़कर कार्रवाई की है.

वहीं दूसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां उर्स के दौरान घोड़ादाना स्कूल तारबहार से संदल और चादर की दूसरी टोली निकली थी. इस दौरान पुलिस लाइन के पास मामूली विवाद होने पर आरोपी हर्ष खांडे ने बड़ा चाकू लहराकर लोगों को डराना शुरू कर दिया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की गई.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार बड़ा चाकू जब्त किया गया. मामले मे सिविल लाइन पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है.

बिलासपुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई

सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि जुलूस के दौरान शांति भग करने वाले और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है. आगे भी यदि कोई सामाजिक शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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