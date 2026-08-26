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जम्मू-कश्मीर का ट्रक, हरियाणा का नंबर प्लेट, पशुओं को UP ले जा रहे दो तस्करों को हिमाचल पुलिस ने दबोचा

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पशु तस्करी करने वाले जम्मू कश्मीर के दो युवक को हिमाचल पुलिस ने किया गिरफ्तार.

पशु तस्करी मामले में दो युवक गिरफ्तार
पशु तस्करी मामले में दो युवक गिरफ्तार (Bilaspur Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 7:35 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में ट्रक की नंबर प्लेट बदलकर उसमें पशु तस्कर करने वाले गिरोह के दो सदस्य बिलासपुर पुलिस ने पकड़े हैं. मामला जिला बिलासपुर के भराड़ी थाना क्षेत्र का है. जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, बल्कि बेज़ुबान पशुओं की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया.

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया, "अभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी. ताकि पूरे नेटवर्क को पता चल सके. प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि यह लोग इन बैलों को जम्मू से लाए थे और उन्होंने पशुओं की सप्लाई उतर प्रदेश में देनी थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रुरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया लिया है".

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भराड़ी के दधोल के पास जब एक संदिग्ध ट्रक ने गलत दिशा में जाकर एक कार को टक्कर मारी, तो लगा कि यह महज एक सड़क दुर्घटना है. हादसे के बाद ट्रक चालक और उसका सहायक मौके से फरार हो गए. पुलिस टीम ने जब ट्रक की पड़ताल की तो अंदर 10 बैलों को अत्यंत क्रूरता के साथ ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. इतना ही नहीं, जांच को भटकाने के लिए जम्मू-कश्मीर के इस मूल ट्रक पर हरियाणा की फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी.

आरोपियों को लगा कि वे दुर्घटनास्थल से भागकर कानून को चकमा दे देंगे, लेकिन पुलिस ने चालक और सहायक दोनों को घुमारवीं में ही पकड़ लिया. आरोपियों की पहचान ड्राइवर फयाज मुस्ताक (26 वर्ष) निवासी थाथरका तहसील गूल, जिला रामबन, जम्मू-कश्मीर और ड्राइवर सहायक बरकत अली (32 वर्ष) निवासी राजपुरा, तहसील मरह, जिला जम्मू (जम्मू-कश्मीर) के रूप में हुई है.

एक साल में पशु तस्करी के 9 मामले दर्ज

बिलासपुर जिला में पिछले एक साल में पशु तस्करी के नौ मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 16 लोगों के खिलाफ पशु क्रुरता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुए हैं. सबसे बड़ा मामला 24 जुलाई 2025 को पकड़ा गया था. इसमें ईंधन के टैंकर को काटकर और पीछे से दरवाजा बनाकर उनमें नौ गायें सहारनपुर से लेह की ओर ले जाई जा रही थी.

पुलिस व आयकर विभाग की टीम ने इस ट्रक को फाेरलेन पर बघेरी के पास पकड़ा था, जिसमें दो आरोपित गिरफ्तार किए थे. वहीं दूसरा बड़ा मामला 24 अगस्त 2025 को फोरलेन पर कैंची मोड़ के पास दो पिकअप गाड़ियों से 16 पशु हमीरपुर क्षेत्र से उतर प्रदेश की ओर ले जाए जा रहे थे. इसमें दोनों वाहनों के चालक गिरफ्तार किए गए थे.

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