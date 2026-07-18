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पंजाब से पकड़ा गया चिट्टा सप्लायर, 40.07 ग्राम हेरोइन के साथ बिलासपुर पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

बिलासपुर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. पुलिस एक मामले में चिट्टा सप्लायर को पंजाब से गिरफ्तार किया है.

नशा तस्करों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई
नशा तस्करों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई (Bilaspur Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:15 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 4:30 PM IST

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बिलासपुर: नशा तस्करी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की व्यापक कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस अब केवल स्थानीय तस्करों तक सीमित न रहकर नशे के पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी अभियान के तहत स्वारघाट थाना पुलिस ने पंजाब से चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. मामले में अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल 40.07 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की गई है.

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान का कहना है, "नशा तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा. पुलिस अब बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से नशे के मूल स्रोतों तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है"

पुलिस थाना स्वारघाट में अभियोग संख्या 50/2026 दिनांक 16 जुलाई 2026 को धारा 21 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. यातायात चेकिंग के दौरान पुलिस ने सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था. जो सुरहाड़, जिला बिलासपुर का रहने वाला था. तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. इसके बाद पुलिस ने मामले की बैकवर्ड लिंकेज जांच शुरू की.

तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला कि बरामद चिट्टा का स्रोत पंजाब के खरड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. इसके बाद 17 जुलाई को स्वारघाट पुलिस की विशेष टीम पंजाब रवाना हुई और दबिश देकर सोनू कुमार को मुक्तसर साहिब, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से 32.75 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सोनू कुमार यह खेप बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने की फिराक में था. पुलिस उसके संपर्कों, सप्लाई चैन और संभावित ग्राहकों की पहचान करने में जुटी हुई है.

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Last Updated : July 18, 2026 at 4:30 PM IST

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