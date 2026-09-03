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फोरलेन पर चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार, बिलासपुर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर 9.11 ग्राम चिट्टे के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को भी जब्त किया है. साथ ही उनके खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

दरअसल बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे की तस्करी रोकने के लिए फोरलेन पर तुन्नु-ढलियारा में विशेष नाकाबंदी की हुई थी. इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका गया. जब टीम ने गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली तो उसमें से 9.11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने तुरंत नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर वाहन में सवार तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए तीनों आरोपी बिलासपुर जिले के ही रहने वाले हैं. इनकी पहचान मुनीष कुमार (30) निवासी बंदला, आशीष कल्याण (30) निवासी डियारा सेक्टर और आसिफ मोहम्मद (34) निवासी रोड़ा सेक्टर-2 के रूप में की गई है. पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन युवकों ने ये चिट्टा कहां से और किस सप्लायर से खरीदा था और आगे इसे किन लोगों को बेचा जाना था. आरोपियों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है.