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फोरलेन पर चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार, बिलासपुर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर 9.11 ग्राम चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार. पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी (CONCEPT IMAGE पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर 9.11 ग्राम चिट्टे के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को भी जब्त किया है. साथ ही उनके खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

दरअसल बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे की तस्करी रोकने के लिए फोरलेन पर तुन्नु-ढलियारा में विशेष नाकाबंदी की हुई थी. इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका गया. जब टीम ने गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली तो उसमें से 9.11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने तुरंत नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर वाहन में सवार तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए तीनों आरोपी बिलासपुर जिले के ही रहने वाले हैं. इनकी पहचान मुनीष कुमार (30) निवासी बंदला, आशीष कल्याण (30) निवासी डियारा सेक्टर और आसिफ मोहम्मद (34) निवासी रोड़ा सेक्टर-2 के रूप में की गई है. पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन युवकों ने ये चिट्टा कहां से और किस सप्लायर से खरीदा था और आगे इसे किन लोगों को बेचा जाना था. आरोपियों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है.

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की नजर केवल पैडलर्स पर नहीं है, बल्कि इस नशे की सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जाएगा और मुख्य सप्लायरों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

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