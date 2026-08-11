ETV Bharat / state

कोलकाता से पार्सल मंगाकर बिलासपुर में खपा रहा था OG गांजा, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि शहर में बाहर से नशीला पदार्थ मंगाकर सप्लाई किए जाने की सूचना पर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान पुलिस को शोभित जाजोदिया के बारे में जानकारी मिली. पुलिस को यह पता चला कि आरोपी पार्सल के जरिए गांजा मंगा रहा है. आरोपी पार्सल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इसके लिए एक हजार रुपये देता था.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है. आरोपी कोलकाता से पार्सल के जरिए गांजा मंगाकर तस्करी कर रहा था. कोलकाता से पार्सल के जरिए ओरिजनल गैंगस्टर यानि ओजी गांजा मंगाया था. पुलिस ने आरोपी के पास से 5.32 ग्राम गांजा जब्त किया है.

कोलकाता से ओजी गांजा की सप्लाई

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले वह अपने मामा के घर कोलकाता गया था. इसी दौरान उसने वहां से OG गांजा लिया और बाद में पार्सल के माध्यम से इसे बिलासपुर मंगाना शुरू कर दिया. पुलिस के अनुसार आरोपी पार्सल को सीधे बिलासपुर नहीं मंगवाता था, बल्कि रायपुर के पते पर पार्सल मंगवाता था. इसके बाद रायपुर से बिलासपुर तक पार्सल पहुंचाने के लिए एक युवक को एक हजार रुपये देता था.

पुलिस की सूचना मिली थी कि बिलासपुर में कार के अंदर बैठकर गांजे की तस्करी हो रही है. उसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली. यहां पॉलिथीन में रखा 5.32 ग्राम OG गांजा बरामद हुआ. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है- आकाश चौधरी, डीएसपी, बिलासपुर

आरोपी गांजा किन-किन लोगों को सप्लाई करता था. इस पूरे नेटवर्क में उसके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं. पुलिस इसकी जांच कर रही है.