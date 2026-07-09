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दिनदहाड़े युवक पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले 2 मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार, कुल्लू के जंगलों में छिपे थे आरोपी

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 8 जुलाई सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि मंडी भराड़ी के समीप सनी गिल पर दो व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा. मामले में पुलिस थाना सदर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कार में सवार होकर आए थे और वारदात के बाद फरार हो गए.

बिलासपुर एसपी अभिषेक धीमान ने बताया, "आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाई थी. इन आरोपियों ने 24 घंटे में आठ अलग-अलग वाहन बदले और मुख्य सड़कों की बजाय संपर्क मार्गों का इस्तेमाल किया. जिसके बाद ये बरठीं व बंजार के जंगलों में छिपे रहे. इसके बावजूद पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों और खुफिया तंत्र की मदद से आरोपियों को धर दबोचा. कानून-व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी".

बिलासपुर: मंडी-भराड़ी फोरलेन पर दिनदहाड़े एक युवक पर हुए कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला मामले में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. मजह 28 घंटे में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

बिलासपुर एसपी अभिषेक धीमान (ETV Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीमें गठित की. जांच में पता चला कि आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार वाहन बदले और मोबाइल फोन बंद रखे हैं. साथ ही वे सीसीटीवी और पुलिस नाकों से बचने के लिए लिंक रोड का इस्तेमाल करते रहे. लगातार तकनीकी निगरानी, डिजिटल विश्लेषण और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल उर्फ फांदी (32), निवासी जाहड़ी, घुमारवीं और कुलभूषण ठाकुर उर्फ लक्की (35), निवासी तरेड़, सदर बिलासपुर को बंजार से गिरफ्तार कर लिया. जांच में यह भी सामने आया कि वारदात में तीन अन्य लोगों ने आरोपियों को वाहन और अन्य जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई.

इनमें धीरज धर्माणी को 8 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था. जबकि अनिल कुमार और सूर्या चंदेल को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया. सूर्या चंदेल मुख्य आरोपियों के साथ फरार था और उसे भी बंजार से पकड़ा गया. पुलिस मुख्य आरोपियों और सूर्या चंदेल को बिलासपुर लेकर आ रही है. मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस इस हमले के पीछे की साजिश, उद्देश्य और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है.

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