बिलासपुर में बच्ची के अपहरण की कोशिश और बुजुर्ग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 3:57 PM IST
बिलासपुर: जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेंड्रा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. शनिवार की रात को एक युवक ने तीन साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की. बच्ची को बचाने आई उसकी मां और दादी पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पुलिस ने इस केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए. 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
बिलासपुर पुलिस का तगड़ा एक्शन, आरोपी गिरफ्तार
इस घटना की जानकारी देते हुए एएसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि घटना 17 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8:30 बजे की है. आरोपी प्रशांत शुक्ला जिसकी उम्र 26 साल है. उसने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया है. 17 तारीख की शाम को बच्ची बाहर खेल रही थी. इसी दौरान प्रशांत शुक्ला ने बच्ची के अपहरण की कोशिश की. वह धारदार हथियार के साथ बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान बच्ची की दादी ने विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला राजकुमारी यादव को घायल कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
सिम्स में घायल महिला की मौत
बच्ची की दादी राजकुमारी यादव बुरी तरह घायल हो गई. जिसके बाद आस पास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में भर्ती कराया. इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. इस केस में पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.