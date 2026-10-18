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बिलासपुर में बच्ची के अपहरण की कोशिश और बुजुर्ग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर एसपी ऑफिस ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेंड्रा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. शनिवार की रात को एक युवक ने तीन साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की. बच्ची को बचाने आई उसकी मां और दादी पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पुलिस ने इस केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए. 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

बिलासपुर पुलिस का तगड़ा एक्शन, आरोपी गिरफ्तार इस घटना की जानकारी देते हुए एएसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि घटना 17 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8:30 बजे की है. आरोपी प्रशांत शुक्ला जिसकी उम्र 26 साल है. उसने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया है. 17 तारीख की शाम को बच्ची बाहर खेल रही थी. इसी दौरान प्रशांत शुक्ला ने बच्ची के अपहरण की कोशिश की. वह धारदार हथियार के साथ बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान बच्ची की दादी ने विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला राजकुमारी यादव को घायल कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.