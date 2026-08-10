ETV Bharat / state

चिट्टा-चरस तस्करी के अलग-अलग मामले में 5 मुख्य सप्लायर्स गिरफ्तार, नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस का एक्शन

दूसरे मामले में 27 जुलाई को स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा चौक फोरलेन पर अजय ठाकुर से 9.05 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की थी. थाना सदर में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने सप्लायर की तलाश शुरू की. डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस को सप्लाई का लिंक खरड़ में रह रहे अभिषेक उर्फ मस्कड़ा तक पहुंचा. बिलासपुर पुलिस की टीम ने शिमला से अभिषेक उर्फ मस्कड़ा को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि वह पिछले काफी समय से खरड़ में रहकर बिलासपुर क्षेत्र में चिट्टे की सप्लाई कर रहा था. अभिषेक के खिलाफ पहले भी नशे से जुड़े मामले दर्ज हैं. वर्ष 2025 में उसके कब्जे से 25.62 ग्राम चिट्टा/हेरोइन तथा वर्ष 2023 में 4.06 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई थी.

पहले मामले में 2 अगस्त को मलयावर लिंक रोड फोरलेन के पास चेकिंग के दौरान पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला निवासी रुबल से 121.44 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई थी. इस मामले में थाना घुमारवीं में एफआईआर दर्ज की गई थी. पूछताछ के दौरान पुलिस ने वित्तीय लेन-देन और वाट्सएप रिकॉर्ड की जांच की तो सप्लाई का फॉरवर्ड लिंक सामने आया. इसके आधार पर स्थानीय पेडलर राकेश कुमार उर्फ सानू को 6 अगस्त को मनाली से गिरफ्तार किया गया. आगे बैकवर्ड लिंक की जांच में पता चला कि नशे की यह खेप बटाला निवासी आशीष द्वारा सप्लाई की गई थी. इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम ने बटाला में दबिश देकर आशीष जोसेफ को गिरफ्तार किया. इस मामले में अब तक तीन आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच जारी है.

बिलासपुर एसपी अभिषेक धीमान ने बताया, "इन मामलों में केवल नशे के साथ पकड़े गए आरोपितों तक जांच सीमित नहीं रखी गई, बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर नशे की खेप कहां से आई और किसके माध्यम से बिलासपुर पहुंची, इसका पता लगाया गया. पांच अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपितों में कई के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं. पुलिस की आगामी जांच में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के भी सामने आने की संभावना है".

बिलासपुर: नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने अब छोटे पेडलरों तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय नशे की पूरी सप्लाई चेन को खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस ने अलग-अलग मामलों में पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों, वाट्सएप चैट, कॉल डिटेल और वित्तीय लेन-देन की जांच के आधार पर नशे के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में दबिश देकर पांच मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से चिट्टा और चरस की सप्लाई करने वाले नेटवर्क में हड़कंप मचा है.

तीसरा मामला

तीसरे मामले में 31 जुलाई को फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान गुड्डु राम और विक्रम से 9.01 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई थी. थाना सदर में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंक की जांच शुरू की. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मनी ट्रेल के विश्लेषण से पुलिस ने सप्लायर तक पहुंच बनाई. इसके बाद चंडीगढ़ में दबिश देकर सेक्टर 38-W निवासी रीना पिवाल को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि रीना पिछले काफी समय से बिलासपुर क्षेत्र में चिट्टे की सप्लाई कर रही थी. पुलिस मामले में आगे की कड़ियों की जांच कर रही है.

चौथा मामला

चौथे मामले में 5 अगस्त को स्पेशल डिटेक्शन टीम ने हरिन्द्र सिंह को काबू कर उसके कब्जे से 14.72 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की थी. मामले की जांच में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वाट्सएप चैट को खंगाला. जांच के दौरान चिट्टे के सप्लायर का लिंक अमृतसर निवासी गोविंदा सिंह उर्फ रोशन से जुड़ा. इसके बाद थाना सदर की पुलिस टीम ने अमृतसर में दबिश देकर गोविंदा सिंह उर्फ रोशन माता को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में उसके खिलाफ पहले भी नशीली गोलियों और चिट्टे से जुड़े मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. उसके खिलाफ वर्ष 2023 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और वर्ष 2025 में धारा 22, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज हुआ था.

पांचवा मामला

पांचवें मामले में 8 अगस्त को मलयावर लिंक रोड फोरलेन के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर निवासी रवि और सुखबीर को पकड़ा था. वाहन की तलाशी के दौरान करीब चार किलोग्राम चरस बरामद हुई. दोनों के खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने वित्तीय लेन-देन और कॉल विश्लेषण के माध्यम से चरस की सप्लाई के स्रोत का पता लगाया. बैकवर्ड लिंक स्थापित होने के बाद मंडी जिले के बालीचौकी क्षेत्र के हुकम राम की संलिप्तता सामने आई. पुलिस ने उसे मंडी से गिरफ्तार कर लिया.

पेडलर से सप्लायर तक पहुंच रही पुलिस

बिलासपुर पुलिस की इन पांच कार्रवाइयों से साफ है कि अब नशे के मामलों में केवल बरामदगी और पेडलर की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी जा रही है. पुलिस नशे की पूरी सप्लाई चेन को ट्रेस कर मुख्य सप्लायरों और नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने पर जोर दे रही है. इसके लिए डिजिटल साक्ष्य, वाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन को जांच का अहम हिस्सा बनाया गया है.

ये भी पढ़ें: चिट्टे के नेटवर्क पर शिमला पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 2026 में अब तक 4 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी