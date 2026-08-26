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बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी चरस की बड़ी खेप, नेपाली दंपती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (SDT) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी को लेकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें नेपाल निवासी पति-पत्नी भी शामिल हैं. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़े आरोपी

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि 25 अगस्त को SDT बिलासपुर की टीम ने बालोह-मलयावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान टीम ने कार को जांच के लिए रोका. कार की तलाशी लेने पर उसमें सवार तीन लोगों के कब्जे से कुल 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर विश्वास उर्फ विशाल थापा (उम्र 32 साल), उसकी पत्नी श्रेया (उम्र 33 साल), निवासी नेपाल और घनश्याम (उम्र 25 साल) निवासी बालीचौकी, जिला मंडी को गिरफ्तार किया है.