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बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी चरस की बड़ी खेप, नेपाली दंपती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

नाकाबंदी के दौरान बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़े नशा तस्कर, एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज.

BILASPUR CHARAS SMUGGLING CASE
नशा तस्करी के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार (Bilaspur Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 6:38 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (SDT) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी को लेकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें नेपाल निवासी पति-पत्नी भी शामिल हैं. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़े आरोपी

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि 25 अगस्त को SDT बिलासपुर की टीम ने बालोह-मलयावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान टीम ने कार को जांच के लिए रोका. कार की तलाशी लेने पर उसमें सवार तीन लोगों के कब्जे से कुल 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर विश्वास उर्फ विशाल थापा (उम्र 32 साल), उसकी पत्नी श्रेया (उम्र 33 साल), निवासी नेपाल और घनश्याम (उम्र 25 साल) निवासी बालीचौकी, जिला मंडी को गिरफ्तार किया है.

"बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नेपाली दंपती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई है. नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. बिलासपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है." - अभिषेक धीमान, बिलासपुर एसपी

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के साथ नशे की इस खेप से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चरस कहां से लाई गई थी और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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