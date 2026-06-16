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अयोध्या का पंडित बनकर व्यापारी से ठगे ढाई लाख, दुर्ग से दबोचा गया शातिर आरोपी

बिलासपुर पुलिस ने लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सीसीटीवी में ठगी की ये घटना कैद हुई.

BILASPUR CRIME
बिलासपुर ठगी का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 11:43 AM IST

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बिलासपुर: व्यापार विहार क्षेत्र में एक किराना व्यापारी से बात कर उसके लाखों रुपये ठगने के मामले में तारबाहर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने सीसीटीवी फुजेट के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दूसरा आरोपी अब भी फरार है.

व्यापारी को अमीर बनने का झांसा देकर ठगी

जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रोगदा निवासी जनकराम साहू 12 जून को व्यापार विहार बिलासपुर में किराना सामान खरीदने पहुंचा था. उनके पास उनके पास एक थैले में लगभग ढाई लाख रुपये कैश था. इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति उनसे मिले और खुद को अयोध्या का पंडित बताते हुए उन्हें जल्द अमीर बनाने का लालच दिया. बातों में उलझाकर दोनों आरोपियों ने ढाई लाख रुपये से भरा थैला लेकर फरार हो गए.

व्यापारी से ठगी के आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

घटना की शिकायत मिलने पर तारबाहर थाना में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की.

तारबहार पुलिस ने दुर्ग से आरोपी को किया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की. इसके बाद दुर्ग में घेराबंदी कर मुख्य आरोपी हैदर अली अंसारी (62 वर्ष) निवासी केला बाड़ी, दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसके खिलाफ पूर्व में भी चोरी और ठगी के कई मामले दर्ज हुए है.

दोनों आरोपी दुर्ग के छटे हुए बदमाश है. एक आरोपी पकड़ा गया दूसरा फरार है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा-गगन कुमार, सीएसपी कोतवाली

पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. वहीं उसके फरार साथी वासिम खान केला बाड़ी, दुर्ग निवासी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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