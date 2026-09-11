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पंजाब से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी के पास से मिला 37.17 ग्राम हेराइन, बिलासपुर पुलिस का एक्शन

बिलासपुर: चिट्टा तस्करी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नशे की सप्लाई चेन के मुख्य सप्लायर तक पहुंच बनाई है. चार सितंबर को स्पेशल डिटेक्शन टीम की ओर से 37.17 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए जीरकपुर निवासी आरोपी से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और मनी ट्रेल की जांच के आधार पर बिलासपुर पुलिस की टीम ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दबिश देकर 52 वर्षीय जगतार सिंह को गिरफ्तार किया. बिलासपुर एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि पुलिस सारे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

बिलासपुर पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को एसडीटी बिलासपुर की टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी. इसी दौरान बस की चेकिंग के दौरान अमित गुप्ता (42 वर्ष) निवासी जीरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब के कब्जे से 37.17 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. इस संबंध में थाना सदर बिलासपुर में मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसे केवल बरामदगी तक सीमित न रखते हुए चिट्टे की सप्लाई के पीछे जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की जांच शुरू की.

आरोपी से पूछताछ के साथ उसके डिजिटल साक्ष्यों और पैसों के लेन-देन की कड़ियों को खंगाला गया. जांच के दौरान पुलिस को चिट्टे के मुख्य सप्लायर के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले. इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दबिश देकर जगतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि जगतार सिंह हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चिट्टे की सप्लाई से जुड़ा सक्रिय सप्लायर है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के संपर्क में हिमाचल के कौन-कौन से लोग थे और प्रदेश में नशे की सप्लाई किस नेटवर्क के माध्यम से की जा रही थी. इसके अलावा आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस जांच के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. आरोपी के खिलाफ पंजाब के अलग-अलग थानों में चिट्टा तस्करी, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी और अन्य अपराधों से संबंधित कुल आठ अभियोग दर्ज पाए गए हैं. इनमें कई मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं.