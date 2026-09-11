ETV Bharat / state

पंजाब से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी के पास से मिला 37.17 ग्राम हेराइन, बिलासपुर पुलिस का एक्शन

बिलासपुर पुलिस ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से मुख्य चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस समेत आठ मामले दर्ज.

पंजाब से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
पंजाब से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार (Bilaspur Police)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: चिट्टा तस्करी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नशे की सप्लाई चेन के मुख्य सप्लायर तक पहुंच बनाई है. चार सितंबर को स्पेशल डिटेक्शन टीम की ओर से 37.17 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए जीरकपुर निवासी आरोपी से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और मनी ट्रेल की जांच के आधार पर बिलासपुर पुलिस की टीम ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दबिश देकर 52 वर्षीय जगतार सिंह को गिरफ्तार किया. बिलासपुर एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि पुलिस सारे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

बिलासपुर पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को एसडीटी बिलासपुर की टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी. इसी दौरान बस की चेकिंग के दौरान अमित गुप्ता (42 वर्ष) निवासी जीरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब के कब्जे से 37.17 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. इस संबंध में थाना सदर बिलासपुर में मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसे केवल बरामदगी तक सीमित न रखते हुए चिट्टे की सप्लाई के पीछे जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की जांच शुरू की.

आरोपी से पूछताछ के साथ उसके डिजिटल साक्ष्यों और पैसों के लेन-देन की कड़ियों को खंगाला गया. जांच के दौरान पुलिस को चिट्टे के मुख्य सप्लायर के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले. इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दबिश देकर जगतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि जगतार सिंह हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चिट्टे की सप्लाई से जुड़ा सक्रिय सप्लायर है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के संपर्क में हिमाचल के कौन-कौन से लोग थे और प्रदेश में नशे की सप्लाई किस नेटवर्क के माध्यम से की जा रही थी. इसके अलावा आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस जांच के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. आरोपी के खिलाफ पंजाब के अलग-अलग थानों में चिट्टा तस्करी, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी और अन्य अपराधों से संबंधित कुल आठ अभियोग दर्ज पाए गए हैं. इनमें कई मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं.

पहले से दर्ज हैं अपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ सरहिंद, मुल्लापुर, फतेहगढ़ साहिब, बदाली आला सिंह और राजपुरा थानों में मामले दर्ज हैं. आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों में वर्ष 2013 और 2015 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले, वर्ष 2018 में फतेहगढ़ साहिब थाने में एनडीपीएस एक्ट का मामला और फरवरी 2026 में बदाली आला सिंह थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट का मामला शामिल है. इसके अलावा सरहिंद में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज है. राजपुरा थाने में वर्ष 2018 में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत भी अभियोग दर्ज पाया गया है.

ये भी पढ़ें: मां-बेटा ही निकले चिट्टा तस्कर, पुलिस ने घर से दबोचा, अलमारी से मिली नशे की बड़ी खेप

TAGGED:

BILASPUR POLICE
CHITTA SUPPLIER ARRESTED
PUNJAB FATEHGARH SAHIB
HIMACHAL DRUG CASE
CHITTA SMUGGLING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.