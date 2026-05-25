हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 KG चरस के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार
सभी गिरफ्तार आरोपी मंडी जिले के रहने वाले हैं. ये चरस की खेप लेकर पंजाब जा रहे थे, जहां इसकी सप्लाई की जानी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 8:39 PM IST
बिलासपुर: पंचायत चुनावों और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के बीच बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने स्वारघाट क्षेत्र के गरामोड़ा फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान मंडी जिले के पांच युवकों को तीन किलो पांच ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चरस की यह खेप पंजाब के किरतपुर क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे. पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी कुछ किलोमीटर और आगे निकल जाते तो हिमाचल की सीमा पार कर पंजाब पहुंच जाते, जिससे उन्हें पकड़ना और मुश्किल हो सकता था.
नाके पर रोकी गई संदिग्ध कार
पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गरामोड़ा फोरलेन पर नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान एचपी-01-केए-7012 नंबर की एक आल्टो कार को जांच के लिए रोका गया. कार में चालक सहित पांच लोग सवार थे. पुलिस ने जब वाहन की जांच शुरू की तो सभी युवक घबराए हुए दिखाई दिए. उनके हाव-भाव देखकर पुलिस को शक हुआ कि वाहन में कोई संदिग्ध सामग्री हो सकती है.
डिक्की से बरामद हुई चरस की खेप
संदेह के आधार पर पुलिस ने वाहन की गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार की डिक्की में रखे एक काले रंग के पिट्ठू बैग से तीन किलो पांच ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है.
मंडी जिले के रहने वाले हैं सभी आरोपी
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ठाणेदार, किशन चंद, गोपाल, भाग चंद और दया राम (निवासी जिला मंडी) के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी चरस की खेप लेकर किरतपुर की ओर जा रहे थे, जहां इसकी सप्लाई की जानी थी.
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया, "सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे सप्लाई किया जाना था. साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
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