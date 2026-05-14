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उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश, पंजाब से हेरोइन लाकर सप्लाई

बिलासपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर नशीले पदार्थ हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है.

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बिलासपुर ड्रग्स तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर नशीले पदार्थ हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह के पर बड़ी कार्रवाई की. पंजाब और मुंगेली के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हेरोइन बेचने ग्राहक की तलाश में थे ड्रग्स तस्कर

पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है. पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास एक कार में कुछ लोग हेरोइन मादक पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं. इसकी सूचना मिलते ही निरीक्षक नीलेश पांडेय ने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस टीम गठित की गई. मौके पर पहुंची टीम ने घेराबंदी कर कार की जांच की. कार में पांच युवक मौजूद थे. उनसे पूछताछ में वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. जिसके बाद कार की तलाशी लेने पर बैग में रखी बोतल से प्रतिबंधित हेरोइन बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में ले लिया.

एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई

एडिशनल एसपी पंकज पटेल के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी पंजाब से हेरोइन लाकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे. पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

आरोपियों से बरामद हुआ सामान

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 97.63 ग्राम हेरोइन, एक ऑल्टो कार, एक स्कूटी, 5 मोबाइल फोन सहित 57 हजार 800 रुपये नकद जब्त किए हैं. जब्त सामान की कीमत करीबन 5 लाख 38 हजार रुपये बताई जा रही है.

पंजाब और मुंगेली के रहने वाले हैं आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब के अमृतसर का रहना वाले जितेंद्र सिंह रंधावा और जगदीप सिंह के अलावा मुंगेली के शेख अल्ताफ उर्फ लल्ला,अमित कुमार डाहिरे और अवि पाठक शामिल हैं.

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