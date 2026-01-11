ETV Bharat / state

बिलासपुर में अवैध धर्मांतरण की शिकायत पर कार्रवाई, एक युवक गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस ने अवैध धर्मांतरण केस में कार्रवाई की है. मल्हार के गांव से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है.

Bilaspur SP Office
बिलासपुर एसपी कार्यालय (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 11, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा है. इस केस में बिलासपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूरी घटना मल्हार के एक गांव की है. यहां प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रभावित किया जा रहा है. इसकी शिकायत होने पर बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की है.

मस्तूरी की घटना

यह पूरी घटना मस्तूरी के मल्हार थाना क्षेत्र की है. यहां के केवटपारा इलाके में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था. यहां के एक निवासी ने बिलासपुर पुलिस को आवेदन देकर बताया कि रविवार को गांव में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. इसमें लोगों को बीमारी ठीक करने और स्वास्थ्य लाभ दिलाने जैसे प्रलोभन दिए गए हैं.

लालच देकर धर्मांतरण का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए कि ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस प्रार्थना सभा में करीब 30 से 35 महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल बताए हैं. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की गतिविधियों से गांव के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है.

आरोपी को किया गया गिरफ्तार

इस केस में डीएसपी लालचंद मोहने ने पुलिस के अधिकारिक सोशल माडिया व्हाटस्अप ग्रुप मे प्रेस रिलीज कर पूरी घटना की जानकारी दी है. उन्होंने एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश का जिक्र किया है कि अवैध धर्मांतरण केस पर नजर रखी जाए. इसी क्रम में शिकायत मिलने पर बिलासपुर पुलिस ने यह एक्शन लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अश्लील डांस केस में नप गए मैनपुर के एसडीएम, गरियाबंद कलेक्टर ने लिया तगड़ा एक्शन

कवर्धा में इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से एमपी जा रही थी खेप, 25 लाख रुपये का माल जब्त

TAGGED:

RELIGIOUS CONVERSIONS IN MASTURI
बिलासपुर पुलिस
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण
मस्तूरी का मल्हार गांव
BILASPUR POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.