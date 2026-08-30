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बिलासपुर सिरगिट्टी मर्डर कांड, बड़े भाई की हत्या में छोटा भाई गिरफ्तार

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में राखी के दिन खून की होली खेलने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिले के सिरगिट्टी के हरदीकला गांव की यह पूरी वारदात है. पारिवारिक विवाद में आरोपी ने अपने बड़े भाई की लोहे के सब्बल से हत्या कर दी. आरोपी ने खून के रिश्ते की भी परवाह नहीं कि और सब्बल से अपने बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार किए. जिससे पीड़ित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मर्डर को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

रक्षाबंधन के दिन भाई का मर्डर

मर्डर की यह घटना रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त 2026 की है. बड़े भाई सुभाष कुर्रे के घर उसकी बड़ी बहन परिवार के साथ राखी का त्यौहार मनाने पहुंची थी. इस दौरान भांजा-भांजी के साथ पूर्व में हुए विवाद को लेकर आरोपी सुदर्शन कुर्रे का विवाद हो गया. सुदर्शन ने भांजा-भांजी को गाली-गलौज करने की बात कहते हुए पहले लाठी से सुभाष के साथ मारपीट शुरू कर दी.परिजनों ने लाठी छीन ली तो आरोपी घर के भीतर गया और लोहे का सब्बल लेकर वापस आया. उसने सुभाष के सिर पर सब्बल से जोरदार वार कर दिया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.