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बिदर उत्सव में हिंसा और मर्डर, हिरासत में 11 आरोपी, बिलासपुर पुलिस का एक्शन

बिलासपुर में बिदर उत्सव के दौरान मारपीट हुई . इस घटना में एक युवक की मौत हुई है. संजय यादव की रिपोर्ट

Bidar Utsav Murder Case
बिलासपुर के बिदर उत्सव में मर्डर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के मस्तूरी में मारपीट की घटना सामने आई है. जिले के गतौरा थाना क्षेत्र में बिदर उत्सव के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई. देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में एक युवक की मौत हो गई. इस घटना में दो लोग बुरी तरह घायल हैं. जिनका बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बिदर उत्सव में मारपीट, एक की मौत

जानकारी के मुताबिक गतौरा के वार्ड नंबर 19 के जनकपहरी पारा में बिदर त्यौहार मनाया जा रहा था. यहां रात करीब 11 बजे के आसपास किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी. आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने व्यासनारायण राठौर, उसके बड़े बेटे रवि कुमार राठौर और छोटे बेटे शैलेश कुमार राठौर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया.

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह (ETV BHARAT)

इस घटना में तीनों लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के लिए तीनों को अस्पताल लेकर जाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने शैलेश कुमार राठौर को मृत घोषित कर दिया. व्यासनारायण राठौर और रवि कुमार राठौर का उपचार जारी है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों लोगों का इलाज सिम्स में चल रहा है. पुलिस ने इस केस में एक्शन लिया है और कुल 11 लोगों को पकड़ा है.

पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों समेत करीब 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. पुलिस सभी से पूछताछ कर विवाद की वजह और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है- रजनेश सिंह,एसएसपी, बिलासपुर

बिलासपुर पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही सोमवार को पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह, एसडीओपी सुदीप सरकार और मस्तूरी थाना प्रभारी कपिल देव चंद्रा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली है.

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