नशा तस्करों पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार
हिमाचल में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, बिलासपुर पुलिस ने भी चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 3:18 PM IST
बिलासपुर: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर लगातार कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने इन मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कुल 56.37 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. तीनों मामलों में पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है, ताकि नशे की खेप कहां से लाई गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाया जा सके.
"कुल तीनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. नशे की खेप के स्रोत और इसके आगे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की जांच जारी है." - अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर
पहले मामले में 22.26 ग्राम चिट्टा बरामद
एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि पहला मामला 16 अगस्त का है. स्पेशल डिटेक्शन टीम बिलासपुर की ओर से पट्टा फोरलेन पर गश्त और नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान कार की तलाशी ली गई, जिसमें से पुलिस ने 22.26 ग्राम चिट्टा बरामद किया. पुलिस ने मामले में मंडी जिला निवासी अनमोल प्रित सिंह (उम्र 24 साल), रोहित (उम्र 22 साल), माहिर मल्होत्रा (उम्र 21 साल) को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
17.88 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार
दूसरा मामला 17 अगस्त का है. एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल की जांच की गई. तलाशी के दौरान पुलिस ने बाइक सवार मंडी निवासी राजेंद्र कुमार (उम्र 21 साल) और पूर्वी दिल्ली निवासी सुमन कुमार मन्ना (उम्र 21 साल) से 17.88 ग्राम चिट्टा किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है और थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
चिट्टे के साथ हरियाणा के युवक गिरफ्तार
वहीं, 17 अगस्त को ही स्पेशल डिटेक्शन टीम बिलासपुर ने पट्टा फोरलेन पर तीसरी कार्रवाई की. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक टैक्सी की तलाशी ली और उससे 16.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया. पुलिस ने इस मामले में सोनीपत (हरियाणा) निवासी सोनू (उम्र 38 साल) और पानीपत (हरियाणा) निवासी अंकित (उम्र 23 साल) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना सदर में धारा 21 और 29 में मामला दर्ज कर लिया है.
"बिलासपुर जिले में नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लोगों से भी अपील है कि नशे संबंधी गतिविधियों का पता चलने पर पुलिस को इसकी सूचना दें." - अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर