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नशा तस्करों पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार

बिलासपुर: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर लगातार कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने इन मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कुल 56.37 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. तीनों मामलों में पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है, ताकि नशे की खेप कहां से लाई गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाया जा सके.

"कुल तीनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. नशे की खेप के स्रोत और इसके आगे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की जांच जारी है." - अभिषेक धीमान, एसपी बिलासपुर

पहले मामले में 22.26 ग्राम चिट्टा बरामद

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि पहला मामला 16 अगस्त का है. स्पेशल डिटेक्शन टीम बिलासपुर की ओर से पट्टा फोरलेन पर गश्त और नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान कार की तलाशी ली गई, जिसमें से पुलिस ने 22.26 ग्राम चिट्टा बरामद किया. पुलिस ने मामले में मंडी जिला निवासी अनमोल प्रित सिंह (उम्र 24 साल), रोहित (उम्र 22 साल), माहिर मल्होत्रा (उम्र 21 साल) को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.