बिलासपुर में कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंपों में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

पेट्रोल पंप कर्मचारी की शिकायत के बाद पुलिस ने लूटपाट करने वाले आरोपियों को पकड़ा है. इनके पास से कई हथियार भी मिले हैं.

बिलासपुर में कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंपों में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : January 18, 2026 at 8:58 PM IST

बिलासपुर: जिले में पेट्रोल पंपों में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. देशी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट करने वाले इस गिरोह के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय लुटेरों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है.

पेट्रोल पंप सेल्समैन से हुई थी लूट

दरअसल, जाली स्थित बीबी पेट्रोल पंप में कार्यरत सेल्समैन बसंत कुमार कैवर्त ने थाना रतनपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 11 जनवरी की रात करीब 11 बजे तीन युवक मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पहुंचे. उन्होंने 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया और जब पैसे मांगे गए तो रिवॉल्वर जैसे हथियार दिखाकर करीब 15 हजार रुपये लूट लिए और फरार हो गए.

200 से ज्यादा CCTV कैमरों की जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए रतनपुर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. साथ ही तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई.

बेलतरा से तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बेलतरा क्षेत्र में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में वेद प्रकाश वैष्णो (23 वर्ष), अभिषेक प्रजापति (22 वर्ष) और कपिल पटेल (21 वर्ष) शामिल हैं. तीनों आरोपी पाली, जिला कोरबा के निवासी हैं.

अन्य लूट की घटनाओं का भी खुलासा

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रतनपुर के अलावा चैतमा (कोरबा) और पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पेट्रोल पंपों में लूट की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.

हथियार, बाइक और कैश बरामद

सीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल, एक देशी कट्टा, कारतूस, धारदार चाकू, 2500 रुपये कैश और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. मुख्य आरोपी पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में जेल जा चुका है.

पुलिस की सतर्कता से अपराधियों पर शिकंजा

पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते इस गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है. इस कार्रवाई से पेट्रोल पंप कर्मचारियों और आम जनता ने राहत की सांस ली है.

