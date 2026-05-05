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बाप बेटा को 10 साल की सजा,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड का फैसला

दशगात्र कार्यक्रम में दो भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ था. आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई.

GPM Court
जीपीएम कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 5:43 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: दो भाइयों पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले पिता पुत्र को पेंड्रा रोड कोर्ट ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की.

18 जून 2025 का है मामला

दरअसल 18 जून 2025 की रात टीकरकला गांव में एक दशगात्र कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था. सौरभ भट्ट जब अपने भाई संदीप भट्ट को लेने वहां पहुंचा, तब आरोपी गोविंद धुर्वे पुराने विवाद को लेकर गालीगलौज करने लगा.

जान से मारने की नीयत से हमला

विवाद बढ़ने पर गोविंद अपने पिता सेवा सिंह धुर्वे को बुला लाया, जो अपने साथ धारदार तलवार लेकर आया था. दोनों ने मिलकर संदीप भट्ट पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया. जब संदीप ने अपना बचाव करने की कोशिश की, तो तलवार के वार से उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं.

आरोपियों ने की थी मारपीट

बीच-बचाव करने आए सौरभ भट्ट के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. प्रत्यक्षदर्शियों के बीचबचाव के बाद दोनों भाइयों की जान बच सकी. बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

कोर्ट का फैसला

इस ​मामले की सुनवाई के दौरान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने पाया कि आरोपियों ने न केवल जानलेवा हमला किया, बल्कि प्रतिबंधित हथियार का अवैध रूप से उपयोग भी किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बीएनएस एक्ट की धारा 109, 3(5), के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपया का अर्थदंड और धारा 118, 3(5) के तहत छह महीने के सश्रम कारावास और 500 अर्थदंड की सजा सुनाई है.

आयुध अधिनियम के तहत पिता सेवा सिंह को धारा 25 (1- क) और 27(2) के तहत दोषी करार दिया और 7 साल के सश्रम कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा सुनाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के हिंसक कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है. फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल वारंट तैयार कर सजा भुगतने हेतु जिला जेल पेंड्रारोड भेज दिया गया है.

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