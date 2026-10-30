राजस्व कार्य के लिए रिश्वत की मांग, बिलासपुर कलेक्टर ने पटवारी को किया निलंबित
पटवारी को निलंबित करने के आदेश में कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 9:32 AM IST
बिलासपुर: राजस्व कार्य के लिए रिश्वत मांगना और लेना भारी पड़ गया. रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया.
25 हजार की मांगी थी रिश्वत
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के मामले में पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पटवारी का रिश्वत मांगने और लेने का वीडियो सोशल मीडिया और समाचार पोर्टलों पर प्रसारित किया गया. वीडियो के संबंध में तहसीलदार पचपेड़ी ने जांच की. आरोप प्रमाणित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है.
राजस्व कार्य के लिए रिश्वत की मांग
पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी पहले हल्का नंबर 14 में पदस्थ था. वर्तमान में तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत हैं. तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर 2026 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया.
आदेश में पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए शासन की छवि धूमिल करने वाला बताया गया है.
कोटा में किया अटैच
निलंबन अवधि में गोस्वामी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं.