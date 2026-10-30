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राजस्व कार्य के लिए रिश्वत की मांग, बिलासपुर कलेक्टर ने पटवारी को किया निलंबित

बिलासपुर पटवारी सस्पेंड ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बिलासपुर: राजस्व कार्य के लिए रिश्वत मांगना और लेना भारी पड़ गया. रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया.

25 हजार की मांगी थी रिश्वत कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के मामले में पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पटवारी का रिश्वत मांगने और लेने का वीडियो सोशल मीडिया और समाचार पोर्टलों पर प्रसारित किया गया. वीडियो के संबंध में तहसीलदार पचपेड़ी ने जांच की. आरोप प्रमाणित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है.