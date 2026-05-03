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कमरे का AC हुआ खराब और मकान में हो गई चोरी, पूर्व प्रधान के घर से 18 लाख कैश, सोने के गहने ले उड़े चोर

पूर्व प्रधान के घर चोरों ने 18 लाख रुपये की नगदी और गहनों पर हाथ साफ किया. हथियारों से लैस चोर सीसीटीवी में नजर आए.

बिलासपुर में पूर्व पंचायत प्रधान के घर चोरी
बिलासपुर में पूर्व पंचायत प्रधान के घर चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: बरमाणा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत पंजगाई में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है. पूर्व प्रधान सुशील शर्मा उर्फ़ बब्बू के घर अज्ञात चोरों ने करीब 18 लाख रुपये की नगदी चुरा ली. घटना रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है.

सुशली शर्मा के कहा कि कमरे का एसी खराब था. गर्मियों का मौसम होने के कारण मैं दूसरे कमरे में सो गया था. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने से पहले हमारे कमरे के दरवाजे पर चोरों ने भारी पत्थर लगा दिए, ताकि अंदर से कोई बाहर न निकल सके. हमें वारदात की जानकारी उस समय हुई, जब दूसरे कमरे में सो रहे बेटे को किसी की आहट महसूस हुई, उसने मुझे जोर से आवाज लगाई. इसके बाद चोर अलर्ट हो गए और तेजधार हथियार लहराते फरार हो गए, लेकिन इससे पहले 18 लाख कैश और सोने के गहने साथ लेकर चले गए. बेटे ने चोरों का पीछा भी किया. हड़बड़ाहट में चोरों से कुछ नगदी रास्ते में गिर गई, लेकिन आरोपी जंगल की ओर भागने में सफल रहे. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

हथियारों के साथ नजर आए संदिग्ध युवक

परिवार ने चोरी की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी थी. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं. लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास लगे कैमरों में चार संदिग्ध युवक नजर आए हैं, जिनके हाथों में डंडे और धारदार हथियार दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने रातभर जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पूर्व प्रधान ने आशंका जताई कि यदि वो उसी कमरे में सो रहे होते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था. वहीं, घटना के बाद लोगों ने पुलिस से रात को गश्त बढ़ाने की मांग की है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

मामले को लेकर एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने कहा कि 'मामले की जांच की जा रही है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. चोरों की तलाश के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं. जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा.'

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