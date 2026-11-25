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हमेशा के लिए एक-दूसरे के हुए सबीना-कन्हैया, वृद्धाश्रम में गूंजी शहनाई, सात फेरे लेकर बने हमसफर

63 की सबीना और 75 के कन्हैया ने थामा एक-दूजे का हाथ ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: किसी ने पत्नी को खोया तो किसी का अपनों से साथ छूट गया. जिंदगी के मुश्किल हालात ने दोनों को अकेलेपन में जीने पर मजबूर कर दिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर मिला दिया, जहां दोनों को एक-दूसरे में अपना हमसफर मिल गया. बिलासपुर के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुधवार को 63 वर्षीय सबीना और 75 वर्षीय कन्हैया लाल ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया. शहनाई की धुन, पारंपरिक रस्मों और बुजुर्गों की खुशियों के बीच संपन्न हुई यह शादी हर किसी के लिए यादगार बन गई.

वृद्धाश्रम में बुधवार सुबह से ही शादी की रौनक देखने को मिली. मंगलवार को हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बाद बुधवार को वरमाला और सात फेरों की रस्म हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार निभाई गई. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. इस खास मौके पर वृद्धाश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्गों और संस्थान के सदस्यों ने भी खुशियों में हिस्सा लिया. उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना भी विवाह समारोह में पहुंचीं और नवदंपती को बधाई देने के साथ शगुन भेंट किया. जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल और वृद्धाश्रम के संस्थापक प्रकाश बंसल सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे.