हमेशा के लिए एक-दूसरे के हुए सबीना-कन्हैया, वृद्धाश्रम में गूंजी शहनाई, सात फेरे लेकर बने हमसफर
यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि जिंदगी में नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:46 PM IST
बिलासपुर: किसी ने पत्नी को खोया तो किसी का अपनों से साथ छूट गया. जिंदगी के मुश्किल हालात ने दोनों को अकेलेपन में जीने पर मजबूर कर दिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर मिला दिया, जहां दोनों को एक-दूसरे में अपना हमसफर मिल गया. बिलासपुर के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुधवार को 63 वर्षीय सबीना और 75 वर्षीय कन्हैया लाल ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया. शहनाई की धुन, पारंपरिक रस्मों और बुजुर्गों की खुशियों के बीच संपन्न हुई यह शादी हर किसी के लिए यादगार बन गई.
वृद्धाश्रम में बुधवार सुबह से ही शादी की रौनक देखने को मिली. मंगलवार को हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बाद बुधवार को वरमाला और सात फेरों की रस्म हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार निभाई गई. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. इस खास मौके पर वृद्धाश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्गों और संस्थान के सदस्यों ने भी खुशियों में हिस्सा लिया. उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना भी विवाह समारोह में पहुंचीं और नवदंपती को बधाई देने के साथ शगुन भेंट किया. जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल और वृद्धाश्रम के संस्थापक प्रकाश बंसल सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे.
पत्नी की मौत के बाद भाइयों ने भी छोड़ा साथ
मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी 75 वर्षीय कन्हैया लाल की जिंदगी कभी अपने गांव और परिवार के बीच गुजरती थी. वह खेतीबाड़ी कर अपना जीवनयापन करते थे. उनकी पत्नी की लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी. बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद बाद में भाइयों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया. अपनों से मिले इस दर्द के बाद उनकी जिंदगी बिखर गई और वह जंगल में एक गुफा में रहने लगे. वर्ष 2022 में उन्हें बिलासपुर लाया गया और तब से वह दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहे थे.
रास्ता भटककर शिमला पहुंची थीं सबीना
दूसरी तरफ 63 वर्षीय सबीना मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली हैं. वह घूमने के लिए निकली थीं, लेकिन सफर के दौरान रास्ता भटककर शिमला पहुंच गईं. उस समय उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी. पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर मशोबरा स्थित नारी निकेतन पहुंचाया, जहां वह करीब चार साल तक रहीं. इसके बाद वर्ष 2025 में उन्हें बिलासपुर के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया. यहां उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना मिला, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि इसी जगह उनकी जिंदगी को एक नया साथी भी मिलने वाला है.
वृद्धाश्रम में मिला एक-दूसरे का सहारा
दयोली वृद्धाश्रम में साथ रहते हुए सबीना और कन्हैया लाल के बीच धीरे-धीरे अपनापन बढ़ने लगा. दोनों एक-दूसरे के काम में हाथ बंटाते और जरूरत पड़ने पर सहारा बनते थे. एक-दूसरे की सेहत का ध्यान रखने से लेकर रोजमर्रा के कामों तक, दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं. अकेलेपन और अपनों से मिले दर्द को झेल चुके इन दोनों बुजुर्गों को एक-दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा. जब आश्रम प्रबंधन ने उनके रिश्ते और भावनाओं को समझा तो दोनों से बातचीत की गई. इस दौरान उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर साथ जीवन बिताने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद आश्रम प्रबंधन ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए विवाह की तैयारियां शुरू कर दीं.
अब नालागढ़ वृद्धाश्रम में साथ बिताएंगे जिंदगी
शादी के बाद सबीना और कन्हैया लाल को नालागढ़ स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जाएगा. वहां दोनों एक साथ रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे. वृद्धाश्रम के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश बंसल ने बताया कि दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए शादी करवाई गई है. इस विवाह ने न केवल आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी बिखेरी, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया है. सबीना और कन्हैया लाल की कहानी बताती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, साथ और अपनापन मिलने पर नई शुरुआत की जा सकती है. इसके लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती.
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