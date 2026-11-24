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अपनों ने ठुकराया तो वृद्धाश्रम में मिला हमसफर, बिलासपुर में सात फेरे लेंगे 75 साल के कन्हैया और 63 साल की सबीना

सबीना और कन्हैया लाल ( ETV Bharat )

बिलासपुर: किसी को अपनों ने घर से बेदखल किया तो कोई अनजाने सफर में अपनों से बिछड़कर बेसहारा हो गई. जिंदगी के थपेड़ों ने दोनों को अलग-अलग रास्तों से वृद्धाश्रम तक पहुंचाया, लेकिन यहीं उनकी मुलाकात ने जिंदगी की दिशा बदल दी. अकेलेपन के बीच एक-दूसरे का सहारा बने 63 वर्षीय सबीना और 75 वर्षीय कन्हैया लाल अब हमसफर बनने जा रहे हैं. 25 नवंबर को दोनों सात फेरे लेकर अपने जीवन की नई पारी शुरू करेंगे.

बिलासपुर जिला के घाघस क्षेत्र के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में यह पहला मौका होगा, जब यहां रहने वाले दो बुजुर्ग शादी के बंधन में बंधेंगे. कोलकाता की रहने वाली 63 वर्षीय सबीना और मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी 75 वर्षीय कन्हैया लाल ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया है. दोनों का विवाह पहले बुधवार को बिलासपुर न्यायालय में करवाया जाएगा. इसके बाद वृद्धाश्रम में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की रस्में निभाई जाएंगी. कभी जिंदगी के कठिन हालात से जूझ रहे इन दोनों बुजुर्गों के लिए अब वृद्धाश्रम ही ऐसा ठिकाना बन गया है, जहां उन्हें एक-दूसरे के रूप में जीवनसाथी मिल गया.

कन्हैया लाल अपनों से मिला दर्द वृद्धाश्रम के अनुसार, मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी कन्हैया लाल की जिंदगी में भी कभी परिवार और अपने गांव की दुनिया थी. वह खेतीबाड़ी कर अपना जीवनयापन करते थे, उनकी धर्मपत्नी की लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी. उन्होंने अपनी जमीन भी भाइयों के नाम कर दी थी. इसके बावजूद बाद में उन्हीं भाइयों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया. अपनों से मिले इस आघात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. घर से निकाले जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई और वह जंगल में एक गुफा में रहने लगे. जिंदगी के इस कठिन दौर में वर्ष 2022 में उन्हें बिलासपुर लाया गया. इसके बाद से वह अपना घर वृद्धाश्रम दयोली में रह रहे हैं. करीब चार वर्षों से यही आश्रम उनका घर बना हुआ है. चार साल नारी निकेतन में रही सबीना दूसरी तरफ कोलकाता की रहने वाली 63 वर्षीय सबीना की जिंदगी का सफर भी कई मुश्किलों से होकर गुजरा. वह घूमने के लिए शिमला निकली थीं, लेकिन सफर करते हुए मशोबरा पहुंच गईं. वहां रास्ता भटकने और मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर नारी निकेतन मशोबरा पहुंचाया. करीब चार वर्षों तक वह मशोबरा में ही रहीं. इसके बाद वर्ष 2025 में उन्हें बिलासपुर जिला के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया. यहां पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में भी बदलाव आने लगा. जिस आश्रम में उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना मिला, वहीं उनकी मुलाकात कन्हैया लाल से हुई. वृद्धाश्रम में एक दूसरे के करीब आए सबीना