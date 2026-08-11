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श्रावण अष्टमी मेले के लिए दुल्हन की तरह सजा मां नैना देवी का दरबार, पंजाब के कारीगरों ने की सजावट

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. 13 अगस्त से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के लिए माता नैना देवी का दरबार फूलों, लड़ियों और रंग-बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. 13 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के दौरान हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से हजारों-लाखों श्रद्धालुओं के श्री नैना देवी मंदिर पहुंचने की उम्मीद है.

श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर की भव्य सजावट का जिम्मा इस बार भी पंजाब की समाजसेवी संस्था खन्ना की ओर से उठाया गया है. पंजाब से करीब 20 कारीगर मंदिर परिसर और मां नैना देवी के दरबार को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं. मंदिर को विभिन्न रंगों के फूलों, लड़ियों और आकर्षक इलेक्ट्रिक लाइट्स से सजाया जा रहा है. रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता माता नैना देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा.

"श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत मंदिर की भव्य सजावट का कार्य जारी है. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है." - बृजेश शर्मा, पुजारी, नैना देवी मंदिर

फूलों से माता के दरबार की भव्य सजावट (ETV Bharat)

फूलों की सजावट से बढ़ी मंदिर की भव्यता

मंदिर परिसर में चल रहे सजावट कार्य के दौरान फूलों से सजे मां के दरबार की भव्यता देखते ही बन रही है. मंदिर की सजावट में प्राकृतिक फूलों के साथ विभिन्न प्रकार की लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे मंदिर परिसर की सुंदरता और भी बढ़ गई है. वहीं, श्रावण अष्टमी मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं. मेला शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.