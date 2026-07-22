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हिमाचल: इस मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर बड़ा फैसला, 6 महीने तक सेव रखनी होगी CCTV रिकॉर्डिंग

हिमाचल में CCTV की निगरानी में मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के लिए मंदिर न्यास का बड़ा फैसला.

Bilaspur Naina Devi Temple offering Counting
श्री नैना देवी मंदिर न्यास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ की जाती है. अब प्रदेश सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार गिनती कक्ष में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग 180 दिनों (6 महीने) तक सुरक्षित रखी जाएगी. यह जानकारी डीसी बिलासपुर एवं श्री नैना देवी मंदिर न्यास के आयुक्त राहुल कुमार ने दी.

पारदर्शिता के लिए कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती का पूरा काम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वेबकास्टिंग और अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा करवाया जाता है. उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास का हर कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए पिछले साल ही आधुनिक कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया था, जिसके जरिए मंदिर परिसर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है.

CCTV की निगरानी में मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग (ETV Bharat)

"चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया को मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम श्री नैना देवी धर्मपाल और वह स्वयं वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटर करते हैं. इसके अलावा मंदिर अधिकारी, अकाउंट ऑफिसर और अन्य अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में ही सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक गिनती का कार्य किया जाता है." - राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर

काउंटिंग रूम में एंट्री से पहले होती है चेकिंग

डीसी राहुल कुमार ने बताया कि काउंटिंग रूम में प्रवेश से पहले सभी संबंधित कर्मचारियों की विधिवत जांच की जाती है. सरकार की नई गाइडलाइन के अनुरूप सभी जरूरी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं, जबकि अधिकांश सुरक्षा प्रबंध पहले से ही मंदिर में प्रभावी रूप से लागू हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है. श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने और मंदिर प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है.

"श्री नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना मंदिर न्यास की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं." - राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर

हिमाचल के अमीर मंदिरों में से एक

बिलासपुर जिले में स्थित श्री नैना देवी मंदिर हिमाचल के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है. प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक श्री नैना देवी मंदिर के पास 98.82 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी बैंक खातों में जमा है और मंदिर के खजाने में 55 किलो से ज्यादा सोना है. ये जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री द्वारा साल 2025 में विधानसभा के मानसून सत्र में लिखित रूप में दी गई है. वहीं, साल 2020 में विधानसभा में रखे आंकड़ों के अनुसार श्री नैना देवी मंदिर के पास एक क्विंटल 80 किलो सोना और 72 क्विंटल से अधिक की चांदी थी.

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Last Updated : July 22, 2026 at 2:30 PM IST

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