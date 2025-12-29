ETV Bharat / state

नववर्ष मेले को लेकर नैना देवी मंदिर क्षेत्र 9 सेक्टर में विभाजित, 100 CCTV कैमरों से चप्पे-चप्पे पर निगरानी

बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि, "नववर्ष मेले के सुचारू संचालन के लिए एसडीएम श्री नैना देवी जी को मेला अधिकारी और तहसीलदार श्री नैना देवी जी को सहायक मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं."

बिलासपुर: विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर में नववर्ष मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नववर्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के शांति के साथ माता के दर्शन कर सकें.

उपायुक्त ने कहा कि, "नववर्ष को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को कुल 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. इनमें से 5 सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालित की जा सके. मेले के दौरान करीब 150 पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती रहेगी. सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे मेला क्षेत्र में 100 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर किसी भी आपात स्थिति पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था की गई है."

नैना देवी मंदिर में नववर्ष मेले को लेकर तैयारियां पूरी (ETV Bharat)

नववर्ष को लेकर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विस्तृत यातायात योजना भी तैयार की गई है. मंदिर क्षेत्र में केवल चिन्हित स्थानों पर ही वाहन पार्किंग की अनुमति होगी, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो. साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि, जरूरत पड़ने पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की जा सकती है. स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अग्निशमन जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की गई है. मंदिर आने वाले श्रद्धालु प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सहयोग बनाए रखें.

श्री नैनादेवी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat)

प्राचीन हवन कुंड का जीर्णोद्धार पूरा, विधि-विधान से सहेजी गई धरोहर

हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन हवन कुंड का जीर्णोद्धार कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है. यह हवन कुंड न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय प्राचीन संस्कृति और विरासत की एक अमूल्य धरोहर भी माना जाता है. मंदिर न्यास की ओर से विशेषज्ञों की देखरेख में पारंपरिक पद्धति से इसका संरक्षण किया गया है.

श्री नैना देवी मंदिर में प्राचीन हवन कुंड का जीर्णोद्धार (ETV Bharat)

INTACH को सौंपी गई थी जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी

इस ऐतिहासिक हवन कुंड के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी देश की प्रतिष्ठित संरक्षण संस्था इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (INTACH) को सौंपी गई थी. कार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसमें सीमेंट, कंक्रीट या किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया. इसके स्थान पर माह की दाल की पीटी, बेल गिरी का चूरा, चूना और मेथी जैसे पारंपरिक प्राकृतिक मिश्रणों का प्रयोग किया गया, जिससे कुंड का मूल स्वरूप पूरी तरह सुरक्षित रह सके. राजस्थान से आए INTACH के विशेषज्ञों की टीम ने महीनों की मेहनत के बाद इस कार्य को पूर्ण किया.

हवन कुंड प्राचीन संस्कृति और आस्था की धरोहर

मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल ने बताया कि, "यह हवन कुंड हमारी प्राचीन संस्कृति और आस्था की धरोहर है. इसके जीर्णोद्धार में विशेष सावधानी बरती गई, ताकि इसके मूल ढांचे को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे. हवन कुंड को बिना आधुनिक सामग्री के पारंपरिक तकनीकों से पुनः तैयार किया गया है. इस पारंपरिक विधि से किया गया संरक्षण आने वाले 50 वर्षों से अधिक समय तक हवन कुंड को सुरक्षित रखेगा."

