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नगर परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, इस जिले में पूर्व पार्षद समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

बिलासपुर में नगर परिषद के पूर्व पार्षद समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लगा है. बिलासपुर में पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिससे चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं. इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और भाजपा को मजबूती मिलती दिख रही है. कांग्रेस को बड़ा झटका बिलासपुर में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पार्टी के तीन प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया. इनमें पूर्व पार्षद अनिल हैप्पी, अजय चंदेल और निर्मला राणा शामिल हैं. यह घटनाक्रम नगर परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है. भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक त्रिलोक जमवाल की मौजूदगी में इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया. विधायक ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और कहा कि भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं. बिलासपुर में नगर परिषद के पूर्व पार्षद समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल (ETV BHARAT)