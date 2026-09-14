65 लाख रुपये किराया दबाकर बैठे दुकानदार, अभी भी नहीं भरा पैसा तो कोर्ट जाने को हो जाओ तैयार
नगर परिषद ने डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं. दुकानदारों के पास बकाया राशि चुकाने का आखिरी मौका है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 5:29 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर में नगर परिषद की दुकानों का लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाने वाले दुकानदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. नगर परिषद की करीब 80 दुकानों के किराये की देनदारी सामने आने के बाद संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. इन दुकानदारों पर करीब 65 लाख रुपये का किराया बकाया है. नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि अगर नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो संबंधित दुकानदार की फाइल तैयार कर न्यायालय में पेश की जाएगी.
नगर परिषद बिलासपुर के पास शहर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 154 दुकानें हैं. इन दुकानों से हर महीने नगर परिषद को किराये के रूप में आय होती है. हालांकि, कई दुकानदारों की ओर से लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाया गया है. इसके चलते इन दुकानों से जुड़ी कुल देनदारी करीब 65 लाख रुपये तक पहुंच गई है.
300 से 1200 रुपये तक है मासिक किराया
नगर परिषद की इन दुकानों का मासिक किराया करीब 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक है. इसके बावजूद कई दुकानदारों ने लंबे समय तक किराया जमा नहीं करवाया. नगर परिषद का कहना है कि कम मासिक किराया होने के बावजूद लंबे समय तक भुगतान नहीं होने से बकाया राशि लगातार बढ़ती गई और अब यह लाखों रुपये तक पहुंच गई है.
80 दुकानदारों को जारी किए नोटिस
नगर परिषद ने प्रारंभिक कार्रवाई के तहत करीब 80 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं. इनमें ऐसे दुकानदार शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाया है या अपनी दुकानों के रिन्यू एग्रीमेंट नहीं करवाए हैं. नोटिस के माध्यम से संबंधित दुकानदारों को बकाया राशि जमा करवाने और जरूरी दस्तावेज पूरे कर एग्रीमेंट नियमानुसार रिन्यू करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर परिषद अब इन मामलों में लंबे समय तक इंतजार करने के बजाय दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने की तैयारी में है. परिषद ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के बाद भी यदि दुकानदार बकाया किराया जमा नहीं करवाता है तो उसकी फाइल तैयार कर न्यायालय में पेश की जाएगी. यानी अब दुकानदारों के पास बकाया राशि चुकाने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का मौका है.
नगर परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने कहा, "दुकानदारों की ओर से लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाया जा रहा है. ऐसे करीब 80 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. अगर अब भी किसी दुकानदार ने किराया जमा नहीं करवाया तो उसकी फाइल न्यायालय में पेश की जाएगी."
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