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65 लाख रुपये किराया दबाकर बैठे दुकानदार, अभी भी नहीं भरा पैसा तो कोर्ट जाने को हो जाओ तैयार

बिलासपुर: बिलासपुर में नगर परिषद की दुकानों का लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाने वाले दुकानदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. नगर परिषद की करीब 80 दुकानों के किराये की देनदारी सामने आने के बाद संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. इन दुकानदारों पर करीब 65 लाख रुपये का किराया बकाया है. नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि अगर नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो संबंधित दुकानदार की फाइल तैयार कर न्यायालय में पेश की जाएगी.

नगर परिषद बिलासपुर के पास शहर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 154 दुकानें हैं. इन दुकानों से हर महीने नगर परिषद को किराये के रूप में आय होती है. हालांकि, कई दुकानदारों की ओर से लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाया गया है. इसके चलते इन दुकानों से जुड़ी कुल देनदारी करीब 65 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

300 से 1200 रुपये तक है मासिक किराया

नगर परिषद की इन दुकानों का मासिक किराया करीब 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक है. इसके बावजूद कई दुकानदारों ने लंबे समय तक किराया जमा नहीं करवाया. नगर परिषद का कहना है कि कम मासिक किराया होने के बावजूद लंबे समय तक भुगतान नहीं होने से बकाया राशि लगातार बढ़ती गई और अब यह लाखों रुपये तक पहुंच गई है.

80 दुकानदारों को जारी किए नोटिस