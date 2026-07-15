बिलासपुर में नगर निगम के इंजीनियर ने दी जान, पुलिस की तफ्तीश जारी
बिलासपुर में नगर निगम के इंजीनियर अमर सिंह चौहान ने जान दे दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 6:50 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में नगर निगम के एक इंजीनियर ने जान दे दी. पुलिस को उनका शव नगर निगम कॉलोनी के मकान से मिला है. घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने मानसिक तनाव का उल्लेख किया है.
बिलासपुर पुलिस की शुरुआती जांच में क्या निकला ?
प्रारंभिक जांच में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मानसिक परेशानी का जिक्र है. पुलिस ने नोट को जब्त कर उसकी लिखावट और अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को यह भी पता चला है कि जान देने से पहले उन्होंने और भी आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच तथा परिजनों और परिचितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इन बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा-किशोर केंवट, थाना प्रभारी, सिविल लाइन, बिलासपुर
जानकारी के अनुसार, अमर सिंह चौहान का हाल ही में जगदलपुर तबादला हुआ था. पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया.
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है
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