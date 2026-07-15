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बिलासपुर में नगर निगम के इंजीनियर ने दी जान, पुलिस की तफ्तीश जारी

बिलासपुर में नगर निगम के इंजीनियर अमर सिंह चौहान ने जान दे दी है.

Bilaspur Police
बिलासपुर पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 6:50 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में नगर निगम के एक इंजीनियर ने जान दे दी. पुलिस को उनका शव नगर निगम कॉलोनी के मकान से मिला है. घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने मानसिक तनाव का उल्लेख किया है.

बिलासपुर पुलिस की शुरुआती जांच में क्या निकला ?

प्रारंभिक जांच में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मानसिक परेशानी का जिक्र है. पुलिस ने नोट को जब्त कर उसकी लिखावट और अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को यह भी पता चला है कि जान देने से पहले उन्होंने और भी आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की थी.

बिलासपुर में इंजीनियर ने दी जान (ETV BHARAT)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच तथा परिजनों और परिचितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इन बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा-किशोर केंवट, थाना प्रभारी, सिविल लाइन, बिलासपुर

जानकारी के अनुसार, अमर सिंह चौहान का हाल ही में जगदलपुर तबादला हुआ था. पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)

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