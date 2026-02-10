ETV Bharat / state

बिलासपुर नगर निगम ने भेजा गजब का नोटिस, कटे नल कनेक्शन पर आया 7,260 का बिल

फरियादी सिरगिट्टी के रहने वाले हैं. पीड़ित ने साल 2023 में नल कनेक्शन हटाने का आवेदन दिया था. जिसकी पावती भी उनके पास है.

नल का कनेक्शन कट गया लेकिन बिल का कनेक्शन जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 10:55 AM IST

बिलासपुर: सरकारी विभागों में काम-काज किस ढर्रे पर होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग जहां अच्छा काम कर विभाग की शाख को बढ़ाते हैं, तो वहीं कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए विभाग की शाख पर बट्टा लगाते हैं. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है संस्कारधानी बिलासपुर से. यहां तिफरा के सिरगिट्टी जोन में रहने वाले गोकुल साहू ने बिलासपुर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित गोकुल साहू का कहना है कि पानी का नल कनेक्शन बंद होने के बावजूद निगम ने बिल पटाने नोटिस भेज दिया है. पीड़ित का कहना है कि नल कनेक्शन कटवाने के लिए उसने विधिवत 23 जुलाई 2023 को संबंधित विभाग में लिखित आवेदन दिया था, जिसकी रिसीविंग मिलने के बावजूद उसे जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक का पानी बिल पटाने का नोटिस थमा दिया गया है.

कटे नल कनेक्शन पर भेजा बिल जमा करने का नोटिस (ETV Bharat)

नल का कनेक्शन कट गया लेकिन बिल का कनेक्शन जारी

मामला सिरगिट्टी क्षेत्र के नयापारा शिव मंदिर रोड का है, जहां रहने वाले स्व. सुमरन साहू के घर नगर निगम द्वारा पानी बिल जमा करने का नोटिस भेजा गया है. स्व. सुमरन साहू के पुत्र गोकुल साहू ने बताया की दिनांक 3 जुलाई 2023 को नगर निगम में उन्होने लिखित आवेदन देकर घर पर पानी नही आने के कारण नल बंद कर कनेक्शन कटवाने का अनुरोध किया था. जिसका आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है. उनके मुताबिक पिछले कई महीनों से उनके घर पर पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी. बावजूद इसके लगातार पानी का बिल भेजा जा रहा है. पीड़ित का कहना है बिल को वो बाकायदा जमा भी कर रहा था. जून महीने तक का शुल्क चुकाया.

बिलासपुर नगर निगम ने भेजा गजब का नोटिस (ETV Bharat)

नगर निगम को दिया था आवेदन, पीड़ित के पास पावती भी मौजूद

3 जुलाई 2023 को उसने कनेक्शन बंद करने का आवेदन नगर निगम को दिया. जिसके एवज में नगर निगम कार्यालय से रिसीविंग भी दी गई. हैरानी की बात यह है की कई साल बाद अब फिर से स्व. सुमरन दास साहू के घर पानी बिल पटाने का नोटिस निगम के एक महिला और पुरुष कर्मचारी लेकर पहुंचे है.

कटे नल कनेक्शन पर भेजा बिल जमा करने का नोटिस (ETV Bharat)

लापरवाही पर एक्शन की मांग, नोटिस निरस्त किए जाने की मांग

नगर निगम की इस लापरवाही के मामले में गोकुल साहू का कहना है, जब नल कनेक्शन बंद कराने के लिए आवेदन देकर प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, और लंबे समय से पानी की आपूर्ति भी नहीं हो रही थी. ऐसे में पानी का बिल और नोटिस किस आधार पर भेजा जा रहा है. कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नही करना निगम के उपर सवाल खड़े कर रहा है. पीड़ित का कहना है इस लापरवाही के चलते उसे मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है. पीड़ित का कहना है कि विभाग को अपने दस्तावेज अपडेट करने चाहिए. साथ ही जो नोटिस उसे भेजा गया है उसे तक्काल निरस्त किया जाना चाहिए. साथ ही भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

