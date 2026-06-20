मां ने पहले बेटे को दिया जहर, बाद में दे दी अपनी भी जान, परेशानियों के आगे मान ली हार
बिलासपुर में गंभीर बीमारी, आर्थिक तंगी से परेशान मां ने बीमार बेटे को जहरीला पदार्थ देने के बाद खुद भी जान दे दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:45 AM IST
बिलासपुर: जिला मुख्यालय बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में शुक्रवार को एक हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे बेटे की असहनीय पीड़ा और आर्थिक तंगी से टूट चुकी एक मां ने ऐसा दर्दनाक कदम उठा लिया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं.
66 वर्षीय महिला ने पहले अपने 36 वर्षीय बीमार बेटे को जहरीला पदार्थ दिया और उसके बाद स्वयं भी जहर खाकर जीवन समाप्त कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान कुमुद शर्मा (66), पत्नी स्वर्गीय नरेश कुमार और उनके बेटे अक्षांश (36) के रूप में हुई है. यह परिवार मूल रूप से अर्की का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ समय से बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में किराए के मकान में रह रहा था. बताया जा रहा है कि अक्षांश के पिता का काफी समय पहले निधन हो चुका था. अक्षांश पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित था.
बेटे की बीमारी बनी परेशानी
बीते दो-तीन वर्षों से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गया था. बेटे की देखभाल और परिवार का गुजारा करने के लिए कुमुद शर्मा मजदूरी करती थीं और हर परिस्थिति में बेटे का सहारा बनी हुई थीं. शुक्रवार दोपहर घर में काफी देर तक कोई गतिविधि न होने पर पड़ोसियों को संदेह हुआ, जब उन्होंने जाकर देखा तो मां-बेटा बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि बेटे की बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया. हालांकि दोनों ने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है.
पुलिस कर रही मामले की जांच
उधर, एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि 'रौड़ा सेक्टर में मां-बेटे द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.'
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