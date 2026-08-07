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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब AI की होगी पढ़ाई, डिजिटल क्लासरूम में स्मार्ट टैबलेट पर पढ़ेंगे छात्र

जिन स्कूलों का चयन किया गया है उन्हें 20-20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. शुभम राही की रिपोर्ट

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सरकारी स्कूलों में मिलेगा स्मार्ट टैबलेट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:48 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी स्कूल अब आधुनिक शिक्षा की नई मिसाल बनने जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने बरमाणा और कोलडैम क्षेत्र के पांच सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की है. इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट टैबलेट जैसी आधुनिक सुविधाओं के जरिए पढ़ाई करेंगे. जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को भी शहरों की तरह गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा मिल सके.

DC बिलासपुर राहुल कुमार (ETV BHARAT)

स्कूलों को मिलेंगे 20-20 लाख रुपये

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि माइनिंग प्रभावित क्षेत्र के पांच ऐसे सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जहां विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की गई. इन सभी स्कूलों के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (District Mineral Foundation) के तहत 20-20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और पहली किश्त भी जारी कर दी गई है. इस धनराशि का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा.

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सरकारी स्कूलों में AI की पढ़ाई करेंगे बच्चे (ETV BHARAT)

क्या होता है DMF फंड?

DMF फंड (District Mineral Foundation) एक वैधानिक ट्रस्ट होता है, जिसे खनन गतिविधियों से होने वाली आय के एक हिस्से से बनाया जाता है. इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों का विकास करना है, जो खनन गतिविधियों से प्रभावित होते हैं. इस फंड का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने जैसी योजनाओं पर किया जाता है. बिलासपुर प्रशासन ने इसी फंड के माध्यम से माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा को आधुनिक बनाने का फैसला लिया है.

स्कूलों में स्मार्ट पैनल, टैबलेट और AI डैशबोर्ड

प्रशासन की योजना के तहत इन स्कूलों में स्मार्ट पैनल, स्मार्ट क्लासरूम, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट टैबलेट और AI डैशबोर्ड स्थापित किए जाएंगे. इससे बच्चे तकनीक के माध्यम से पढ़ाई करेंगे और उन्हें नई शिक्षा प्रणाली का अनुभव मिलेगा. प्रशासन का कहना है कि बदलते समय में डिजिटल और AI आधारित शिक्षा भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है. ऐसे में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी शुरुआती स्तर से ही इन तकनीकों से जोड़ना जरूरी है.

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बरमाणा और कोलडैम क्षेत्र के पांच सरकारी स्कूलों का हुआ चयन (ETV BHARAT)

आठवीं तक के बच्चों पर रहेगा विशेष फोकस

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि जिन पांच स्कूलों का चयन किया गया है, वे सभी आठवीं कक्षा तक के स्कूल हैं. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की शिक्षा की मजबूत नींव प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही रखी जाती है. यदि इसी स्तर पर उन्हें आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं, तो आगे की पढ़ाई में उन्हें काफी फायदा मिलेगा. यही वजह है कि शुरुआती कक्षाओं के विद्यार्थियों को AI और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

शिक्षा के साथ तकनीक की नई शुरुआत

बरमाणा क्षेत्र में सीमेंट उद्योग और कोलडैम क्षेत्र में एनटीपीसी की बड़ी परियोजनाओं सहित अन्य खनन गतिविधियों के कारण इन इलाकों को माइनिंग प्रभावित क्षेत्र माना जाता है. प्रशासन का कहना है कि इन क्षेत्रों में उद्योगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी विकास का लाभ मिलना चाहिए. इसी सोच के तहत शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में यह पहल शुरू की गई है. आने वाले समय में इन स्कूलों को आधुनिक शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यहां पढ़ने वाले बच्चे भी नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें.

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डिजिटल होंगे क्लासरूम (ETV BHARAT)

"हमने जिले में इसी साल 'पढ़ाई विद एआई' की शुरुआत की थी, जिसके तहत 11वीं और 12वीं के छात्र जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकें. लेकिन हमने सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग की सुविधा मुहैया कराई जाए. इसलिए हमने जिले के माइनिंग अफेक्टेड एरिया के पांच स्कूलों को चिह्नित किया है. इन स्कूलों में स्मार्ट पैनल, टैबलेट, स्मार्ट क्लासरूम और एआई डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही विद्यार्थियों को इन सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की है. अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम जिले के और भी स्कूल कवर करेंगे." राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर

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