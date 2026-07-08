हिमाचल में बीच सड़क युवक को कुल्हाड़ी से काटा, 2 साल पहले शुरू हुए राजनीतिक गैंगवार से जुड़ा है मामला?
मंडी-भराड़ी चौक पर पुलिस बूथ से कुछ दूर एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ. घायल को एम्स में भर्ती करवाया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 1:05 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर मंडी-भराड़ी चौक के समीप दिनदहाड़े एक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. सरेआम हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल पैदा हो गया है. हमले में व्यक्ति लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया है.
हैरानी की बात यह है कि ये वारदात को जहां अंजाम दिया गया, वहां से पुलिस बूथ महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित है. घटना के समय पुलिस के दो जवान भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे थे. घटना के समय मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पूरी खौफनाक वारदात को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. युवक सड़क पर मदद के लिए चिलाता नजर आ रहा है. आस-पास से कई गाड़ियां और लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने युवक को मदद नहीं की. अब इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सहमे हुए हैं.
2024 से जुड़ा है मामला?
वहीं, पुलिस के मुताबिक हमले में घायल हुआ व्यक्ति वही है, जिस पर वर्ष 2024 में बिलासपुर शहर के कोर्ट परिसर से कुछ दूरी पर एक युवक पर गोली चलाने का आरोप लगा था. उस गोलीकांड ने पूरे जिले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी की थी. अब उसी व्यक्ति पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद पुराने विवाद और आपसी रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक हमले के पीछे के कारणों या दोनों घटनाओं के आपसी संबंध को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
घायल की हालत नाजुक
दूसरी तरफ हमले के बाद युवक लहुलूहान हो गया और सड़क पर खून ही खून बिखरा था. वारदात के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर ले जाया गया. अत्यधिक खून बहने और गहरे जख्मों के कारण पीड़ित की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. वीडियो में घायल व्यक्ति खुद को अमृतसर का रहने वाला बता रहा है. घायल युवक एक बड़े रसूखदार नेता का नाम भी अपने मुंह से ले रहा है. साथ ही कुछ ऐसे लोगों का नाम भी बता रहा है, जिनपर पहले गोलीकांड में शामिल होने के आरोप लगे थे, जिससे इसके पीछे किसी आपसी रंजिश या गैंग का हाथ लग रहा है. हालांकि ये नाम युवक वायरल वीडियो में ही बता रहा है. पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
पुरानी रंजिश की आशंका
बिलासपुर के एसपी अभिषेक धीमान ने कहा कि 'पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. हमलावरों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है.' अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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