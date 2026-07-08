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हिमाचल में बीच सड़क युवक को कुल्हाड़ी से काटा, 2 साल पहले शुरू हुए राजनीतिक गैंगवार से जुड़ा है मामला?

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर मंडी-भराड़ी चौक के समीप दिनदहाड़े एक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. सरेआम हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल पैदा हो गया है. हमले में व्यक्ति लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया है.

हैरानी की बात यह है कि ये वारदात को जहां अंजाम दिया गया, वहां से पुलिस बूथ महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित है. घटना के समय पुलिस के दो जवान भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे थे. घटना के समय मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पूरी खौफनाक वारदात को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. युवक सड़क पर मदद के लिए चिलाता नजर आ रहा है. आस-पास से कई गाड़ियां और लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने युवक को मदद नहीं की. अब इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सहमे हुए हैं.

2024 से जुड़ा है मामला?

वहीं, पुलिस के मुताबिक हमले में घायल हुआ व्यक्ति वही है, जिस पर वर्ष 2024 में बिलासपुर शहर के कोर्ट परिसर से कुछ दूरी पर एक युवक पर गोली चलाने का आरोप लगा था. उस गोलीकांड ने पूरे जिले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी की थी. अब उसी व्यक्ति पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद पुराने विवाद और आपसी रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक हमले के पीछे के कारणों या दोनों घटनाओं के आपसी संबंध को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

घायल की हालत नाजुक