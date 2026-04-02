बिलासपुर के रतनपुर में खूनी वारदात, घर में घुसकर तलवार से हमला, महिला की मौत 8 घायल
परिजनों का आरोप है कि घटना के एक दिन पहले वे रतनपुर पुलिस के पास इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लेकर पहुंचे थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 7:44 AM IST
बिलासपुर: रतनपुर थाना क्षेत्र के पेंडरवा ग्राम पंचायत में बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. इस घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 8 बच्चों को घायल किया गया है, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर है.
घर में घुसकर तलवार और चाकू से ताबड़तोड़ हमला
हमले के आरोपी का नाम सुरेश श्रीवास है. एसएसपी रजनेश सिंह ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुरेश श्रीवास बुधवार शाम लगभग साढ़े 6 बजे अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ पीड़ित परिवार के घर में घुसा. वहां तलवार और चाकू से शेख शब्बीर और शेख सलीम के घर वालों पर हमला करना शुरू कर दिया. जिसमें उनकी मां की हत्या हो गई. बच्चों को चोटें लगी है, एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी है. घायलों में रेहाना बेगम, शहनाज बेगम, शेख सूहाना, परी परवीन, अलीशा परवीन, आहिस्ता परवीन, सना परवीन और शेख सब्बीर शामिल हैं.
पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह
एसएसपी ने आगे बताया घटना के पीछे का कारण ये आ रहा है कि शेख सलीम के पीछे सुरेश श्रीवास की ये धारणा थी कि उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है, जिसे लेकर उसने लगभग 2 साल पहले अपनी पत्नी को तलाक दिया था. परिवार वाले बता रहे हैं कि इनके बीच में मनमुटाव की बातें थी. मंगलवार को भी शेख शब्बीर और शेख सलीम की बहनें सुरेश श्रीवास के घर उसे समझाने गई थी, लेकिन वहां इनकी बातें नहीं सुनी गई.
हम आरोपी के घर गए थे बात करने के लिए, तो हमें तलवार चाकू लेकर दौड़ाने लगे. फिर हम रतनपुर थाने गए. वहां टीआई ने बताया कि परसों आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, इसी बीच ये घटना हुई- परिजन
आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव
एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया है. आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. पेंडरवा गांव में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है. पुलिस बल मौके पर तैनात है.