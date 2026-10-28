बिलासपुर लेहरा बाई केस में ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया मुआवजा, सीबीआई से जांच के बाद अब दोषियों की बारी
बिलासपुर लेहरा बाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित को बड़ी राहत दी है.साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 1:23 PM IST
बिलासपुर : ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाले की अदालत में देर होती है,लेकिन अंधेर नहीं.ऐसा ही न्याय से जुड़ा मामला बिलासपुर में सामने आया.जहां बिना पढ़ी लिखी महिला ने अपने पति की संदिग्ध मौत को लेकर सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी.जिस महिला ने कभी स्कूल या कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा था,उसके लिए कानूनी उलझनों में पड़कर जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है.महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ी और आखिर में जीत हासिल की.
लेहरा ने न्याय के लिए जारी रखा संघर्ष
ये कहानी है बिलासपुर की लेहरा बाई की.जिसके पति की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी. पति को इंसाफ दिलाने के लिए लेहरा ने अपने दो बच्चों का ना सिर्फ पालन पोषण किया बल्कि मेहनत मजदूरी करके कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. दिन के 200 से 300 कमाने वाली लेहरा ने मुश्किलों के बाद भी न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी.
कस्टोडियल डेथ का मामला
मामला बिलासपुर जिले के मोह्रा गांव का है. 18 जनवरी 2024 को सीपत पुलिस ने लहराबाई के पति श्रवण सूर्यवंशी ताम्रे को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत 6 लीटर महुआ शराब रखने का आरोप लगाया था. इसकी कीमत तकरीबन 1200 रुपये बताई गई थी. लेहरा का आरोप है कि पुलिस उनके पति को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गई थी. उन्हें उम्मीद थी कि वह एक-दो दिन में वो वापस लौट आएंगे.
घर पर आया मृत शरीर
21 जनवरी की रात परिवार को जानकारी मिली कि श्रवण को बिलासपुर के CIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है.परिवार के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें श्रवण से मिलने नहीं दिया गया. बाद में उनकी मौत की जानकारी मिली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट और उससे जुड़ी जटिलताओं के कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट का उल्लेख किया गया.
मेरी दो बेटियां 13 और 11 साल की हैं.मेरे पति का सपना था कि बेटियां पढ़-लिखकर डॉक्टर या कलेक्टर बनें. अब अकेले परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हूं. मुझे सिर्फ न्याय चाहिए. दोषियों को क्या सजा मिले, यह कानून तय करे- लेहरा बाई, मृतक की पत्नी
वकील ने निशुल्क लड़ा केस
लेहरा की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारी को देखते हुए वकील राजीव कुमार दुबे ने लेहरा का केस बिना एक रुपए लिए शुरु किया. हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुआवजे को बेहद कम बताते हुए अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने और मामले की CBI जांच के आदेश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन DGP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी अदालत ने कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने न्यायिक जांच रिपोर्ट की जानकारी नहीं होने संबंधी दलीलों को अस्वीकार्य बताया. DGP के बयान को झूठा और निंदनीय करार दिया - राजीव कुमार दुबे,अधिवक्ता
सीबीआई पेश करेगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया. 13 अक्टूबर की सुनवाई में CBI को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिला. अगली सुनवाई 2 फरवरी 2027 को होगी.
नौकरी की तलाश में रूस गया बिलासपुर का युवक लापता, बहन बोली- केस में फंसाया, युद्ध में शामिल होने का दबाव
कार पर FIR : सड़क पर जन्मदिन मनाने का मामला, बिलासपुर पुलिस जांच में जुटी
बिलासपुर में अनोखा प्रदर्शन : सड़क पर उल्टे चले लोग, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति को मिला जन समर्थन