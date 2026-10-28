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बिलासपुर लेहरा बाई केस में ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया मुआवजा, सीबीआई से जांच के बाद अब दोषियों की बारी

बिलासपुर लेहरा बाई केस में ऐतिहासिक फैसला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाले की अदालत में देर होती है,लेकिन अंधेर नहीं.ऐसा ही न्याय से जुड़ा मामला बिलासपुर में सामने आया.जहां बिना पढ़ी लिखी महिला ने अपने पति की संदिग्ध मौत को लेकर सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी.जिस महिला ने कभी स्कूल या कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा था,उसके लिए कानूनी उलझनों में पड़कर जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है.महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ी और आखिर में जीत हासिल की.

लेहरा ने न्याय के लिए जारी रखा संघर्ष