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2025 की आपदा में टूटा बुजुर्ग महिला का घर, मदद के नाम पर एक साल बाद मिला सिर्फ तिरपाल, सुस्त सिस्टम ने बढ़ाई कृष्णी देवी की टेंशन

बिलासपुर: 2025 की आपदा में अपना घर गंवाने वाली कृष्णी देवी को सरकार और प्रशासन की ओर राहत के नाम पर दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला है. राहत राशि मिलनी की उम्मीद लगाए इस बुजुर्ग महिला को एक साल बाद भी मदद के नाम पर सिर्फ दो तिरपाल मिले हैं. आज तक उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिली है. ऐसे में यह पीड़ित के साथ सिस्टम का मजाक नहीं तो क्या है?

उम्र 75 वर्ष, सिर पर पक्की छत नहीं और आंखों में अब भी एक सुरक्षित आशियाने की उम्मीद. कृष्णी देवी की जिंदगी पिछले एक वर्ष से इसी इंतजार में गुजर रही है. पिछले साल बारिश में उनका कच्चा मकान ढह गया था और तब से वह एक छोटी सी रसोई में रहने को मजबूर हैं. बरसात का मौसम शुरू होते ही कृष्णी देवी की चिंता बढ़ने लगती है. हर बादल के साथ उन्हें यह डर सताता है कि कहीं उनके सिर पर बची यह आखिरी छत भी जवाब न दे जाए.

2025 में आई आपदा में ढह गया कृष्णी देवी का घर (ETV Bharat)

ये कहानी है बिलासपुर जिले के नगर परिषद घुमारवीं के कल्याणा वार्ड की 75 वर्षीय कृष्णी देवी की. यह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की परेशानी नहीं, बल्कि आपदा राहत व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े करती है. सितंबर 2025 में भारी बारिश से उनका कच्चा मकान पूरी तरह ढह गया था. एक वर्ष बीत चुका है, दूसरा मानसून सीजन शुरू भी हो चुका है, लेकिन आज तक उन्हें मकान निर्माण के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है. एक साल बाद मदद के नाम पर महिला को सिर्फ दो तिरपाल देकर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है.

घर ढहने के बाद से कृष्णी देवी एक छोटी सी कच्ची रसोई में रहने को मजबूर हैं. बरसात शुरू होते ही उनकी चिंता बढ़ गई है. पिछले एक साल से यही रसोई उनका आशियाना बनी हुई है. पति रामदास के निधन के बाद अकेले जीवन बिता रहीं कृष्णी देवी की दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. बेटियां समय-समय पर मिलने आती हैं, लेकिन वृद्ध महिला का अधिकांश समय अकेले ही गुजरता है. ऐसे में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश में कृष्णी देवी कैसे समय काटेंगी, यह सोचकर वह परेशान हैं. तकरीबन साल का वक्त निकल चुका है. लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है.