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2025 की आपदा में टूटा बुजुर्ग महिला का घर, मदद के नाम पर एक साल बाद मिला सिर्फ तिरपाल, सुस्त सिस्टम ने बढ़ाई कृष्णी देवी की टेंशन

एक साल पहले आपदा में घर टूटने के बाद से कृष्णी देवी रसोई में रह रही हैं. लेकिन आज तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली.

मदद के नाम पर कृष्णी देवी को मिला सिर्फ तिरपाल
मदद के नाम पर कृष्णी देवी को मिला सिर्फ तिरपाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:18 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 10:33 PM IST

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बिलासपुर: 2025 की आपदा में अपना घर गंवाने वाली कृष्णी देवी को सरकार और प्रशासन की ओर राहत के नाम पर दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला है. राहत राशि मिलनी की उम्मीद लगाए इस बुजुर्ग महिला को एक साल बाद भी मदद के नाम पर सिर्फ दो तिरपाल मिले हैं. आज तक उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिली है. ऐसे में यह पीड़ित के साथ सिस्टम का मजाक नहीं तो क्या है?

उम्र 75 वर्ष, सिर पर पक्की छत नहीं और आंखों में अब भी एक सुरक्षित आशियाने की उम्मीद. कृष्णी देवी की जिंदगी पिछले एक वर्ष से इसी इंतजार में गुजर रही है. पिछले साल बारिश में उनका कच्चा मकान ढह गया था और तब से वह एक छोटी सी रसोई में रहने को मजबूर हैं. बरसात का मौसम शुरू होते ही कृष्णी देवी की चिंता बढ़ने लगती है. हर बादल के साथ उन्हें यह डर सताता है कि कहीं उनके सिर पर बची यह आखिरी छत भी जवाब न दे जाए.

2025 में आई आपदा में ढह गया कृष्णी देवी का घर
2025 में आई आपदा में ढह गया कृष्णी देवी का घर (ETV Bharat)

ये कहानी है बिलासपुर जिले के नगर परिषद घुमारवीं के कल्याणा वार्ड की 75 वर्षीय कृष्णी देवी की. यह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की परेशानी नहीं, बल्कि आपदा राहत व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े करती है. सितंबर 2025 में भारी बारिश से उनका कच्चा मकान पूरी तरह ढह गया था. एक वर्ष बीत चुका है, दूसरा मानसून सीजन शुरू भी हो चुका है, लेकिन आज तक उन्हें मकान निर्माण के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है. एक साल बाद मदद के नाम पर महिला को सिर्फ दो तिरपाल देकर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है.

घर ढहने के बाद से कृष्णी देवी एक छोटी सी कच्ची रसोई में रहने को मजबूर हैं. बरसात शुरू होते ही उनकी चिंता बढ़ गई है. पिछले एक साल से यही रसोई उनका आशियाना बनी हुई है. पति रामदास के निधन के बाद अकेले जीवन बिता रहीं कृष्णी देवी की दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. बेटियां समय-समय पर मिलने आती हैं, लेकिन वृद्ध महिला का अधिकांश समय अकेले ही गुजरता है. ऐसे में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश में कृष्णी देवी कैसे समय काटेंगी, यह सोचकर वह परेशान हैं. तकरीबन साल का वक्त निकल चुका है. लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है.

बीते एक साल से रसाई में कृष्णी देवी ने ले रखी है शरण
बीते एक साल से रसाई में कृष्णी देवी ने ले रखी है शरण (ETV Bharat)

कृष्णी देवी बताती हैं, "3 सितंबर 2025 को हुई भारी बारिश में उनका कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं. राजस्व विभाग ने नुकसान का आकलन किया और रिपोर्ट भी तैयार हुई, लेकिन उसके बाद मामला फाइलों में ही अटका रह गया. पति रामदास के निधन के बाद अकेले जीवन बिता रहीं कृष्णी देवी की आय का एकमात्र सहारा वृद्धावस्था पेंशन है. उनके पास कोई अन्य आमदनी का स्रोत नहीं है. आज भी उन्हें उस दिन का इंतजार है, जब फिर से मेरे घर की एक सुरक्षित और पक्की छत होगी".

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक साल से बेघर महिला को केवल तिरपाल देना राहत नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है. सवाल यह भी उठ रहा है कि जब नुकसान का आकलन काफी पहले हो चुका था और सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत की घोषणाएं भी की गई थीं, तो फिर कृष्णी देवी अब तक सहायता राशि से वंचित क्यों हैं?

एक साल से सिर्फ मिल रहा आश्वासन: केसरी देवी

कृष्णी देवी की बेटी केसरी देवी का कहना है, "उनकी मां को अब तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है. जब घर गिरा था, तब अधिकारियों ने निरीक्षण किया, रिपोर्ट बनाई और कहा गया कि सहायता जल्द मिल जाएगी. लेकिन एक साल बीत गया, अब दूसरा बरसात का मौसम भी आ गया है. हमारी मां आज भी रसोई में रह रही हैं. हर बार यही कहा जाता है कि जल्द राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. वृद्धावस्था पेंशन के अलावा उनकी मां की कोई आय नहीं है. इस उम्र में उनके लिए ऐसे हालात में रहना बेहद मुश्किल है".

नगर परिषद घुमारवीं कि पूर्व अध्यक्ष रीता सहगल ने बताया, "मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने नुकसान संबंधी रिपोर्ट तैयार कर कृष्णी देवी को उपलब्ध करवा दी थी, ताकि वह संबंधित विभागों के समक्ष राहत और मुआवजे के लिए आवेदन कर सकें. ऐसे मामलों में राहत राशि समयबद्ध तरीके से मिलनी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को लंबे समय तक परेशान न होना पड़े".

क्या बोले एसडीएम?

एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने बताया, "कृष्णी देवी के मकान को हुए नुकसान का मामला विभागीय प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है. सहायता राशि जारी करने की कार्रवाई चल रही है. उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें करीब एक लाख रुपये की राहत राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी. इसके अलावा प्रशासन की ओर से अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं".

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Last Updated : July 7, 2026 at 10:33 PM IST

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