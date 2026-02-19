ETV Bharat / state

बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध कैप्सूल बरामद

बिलासपुर: बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कैप्सूल बरामद किए हैं. यह दवा बिना किसी वैध बिल या दस्तावेज के ले जाई जा रही थी. पुलिस ने मामला ड्रग्स विभाग को सौंप दिया है और सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, सदर थाना की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि फोरलेन मार्ग से अवैध दवाइयों की खेप गुजरने वाली है. सूचना के आधार पर पट्टा क्षेत्र में नाकाबंदी की गई. इसी दौरान एचपी 12एन 2815 नंबर की कार को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में प्रेगाबालिन 300 एमजी के 6890 कैप्सूल बरामद हुए.

बिना बिल दवाइयां जब्त

जब पुलिस ने कार सवार व्यक्तियों से दवाइयों के बिल और अन्य दस्तावेज मांगे तो वे कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सके. इसके बाद पुलिस ने तुरंत दवाइयों को जब्त कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में दवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं हो सकती, इससे सप्लाई की आशंका मजबूत होती है. कार में सवार दो व्यक्तियों की पहचान सुखविंद्र सिंह (33), निवासी नालागढ़, जिला सोलन और मंजीत सिंह (35), निवासी आनंदपुर साहिब, पंजाब के रूप में हुई है. दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दवाइयां कहां से लाई गई थीं और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था.

नशे के लिए दवाइयों का दुरुपयोग