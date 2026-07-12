बिलासपुर खूंटाघाट बांध के चौकीदार की हत्या, मछली चोरी की रंजिश में हमला, पुलिस जांच में जुटी
बांध में मछली चोरी रोकने को लेकर पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह, आरोपियों की तलाश जारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 12, 2026 at 8:48 PM IST
बिलासपुर: जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में स्थित खूंटाघाट बांध के चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इस हत्या के पीछे बांध से मछली चोरी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश बताई जा रही है.
मछली चोरी रोकने पर बढ़ा विवाद
पुलिस के अनुसार, मृतक तीरथ राम यादव खूंटाघाट बांध में चौकीदार के रूप में काम करते थे. आरोप है कि गोलू धीवर और अनिश धीवर लंबे समय से बांध से मछली चोरी करते थे. तीरथ राम ने उन्हें कई बार रोका था और एक बार चोरी का वीडियो भी बनाया था. इसी दौरान आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद लगातार बना हुआ था.
रास्ते में रोककर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, 11 जुलाई की रात तीरथ राम यादव और श्याम सिंह पोर्ते मोटरसाइकिल से मेलनाडीह से नवागांव कैंप जा रहे थे. रास्ते में महुआ डबरी तालाब के पास स्कॉर्पियो में सवार गोलू धीवर, अनिश धीवर और उनके साथियों ने कथित तौर पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
डंडे से हमला, चौकीदार की मौत
बाइक से गिरने के बाद आरोपियों ने दोनों पर हमला कर दिया. शिकायत के अनुसार, अनिश धीवर ने श्याम सिंह को पकड़ लिया, जबकि गोलू धीवर ने डंडे से तीरथ राम यादव पर हमला किया. गंभीर चोट लगने से तीरथ राम यादव की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, श्याम सिंह किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले.
पुलिस ने शुरू की जांच
श्याम सिंह पोर्ते की शिकायत पर रतनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोपियों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. मामले की जांच जारी है.