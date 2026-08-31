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बिलासपुर विवाद: 2 गुटों में हिंसक झड़प मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर विवाद: 2 गुटों में हिंसक झड़प मामले में पुलिस का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर के खपरगंज में हुए हुड़दंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया सहित शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक दोनों गुटों से कुल 11 आरोपी पकड़े गए हैं. वहीं इलाके में धारा 144 भी लागू है.

बिलासपुर: दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद हिंसक झड़प और पथराव के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है. घटना के बाद पुलिस ने मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया. मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

अब तक गिरफ्तार आरोपियों के नाम

सोहेल खान गुट के आरोपियों में से मौला बक्स उर्फ जुब्बू, शेख अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, मोहम्मद जाहिद खान, सलीक अहमद उर्फ राजा खान, शकीर उर्फ सोनू, मोहम्मद लाइक, रेहान अली उर्फ ईरानी और मोहम्मद जुनैद पकड़े गए हैं. वहीं ठाकुर राम गुट के आरोपियों में से राजू यादव उर्फ नान, राकेश यादव उर्फ रिक्कू और छत्रपाल साहू की गिरफ्तारी हुई है.

पुलिस के मुताबिक सोहेल खान के खिलाफ पहले से 11 अपराध दर्ज हैं. विवाद के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने साथियों को मौके पर बुलाया इसके बाद कोतवाली थाने में 250 से ज्यादा लोग पहुंच गए. पुलिस के मुताबिक पथराव के बाद बल भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया गया.

पुलिस ने की अपील

पुलिस CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान और वेरिफिकेशन करने में जुटी है. साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट पर भी नजर है. पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरह के संवेदनशील पोस्ट ना करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें. इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर लगातार गश्त जारी है.

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी विवेचना में सोहेल खान और ठाकुर राम सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी. -रजनेश सिंह SSP बिलासपुर

क्यों हुआ था विवाद?

शुक्रवार की रात धार्मिक मुद्दे पर टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट को लेकर दो पक्षों में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले. कुछ ही देर में इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया. उपद्रवियों ने कोतवाली थाने के साथ ही आसपास के घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की.

हालात इतने बेकाबू थे कि पुलिस को पथराव रोकने काफी मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया. इस पथराव में कई पुलिस अधिकारियों औऱ जवानों के घायल हुए है. पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसूगैस के गोले छोड़कर हालात काबू में किया.