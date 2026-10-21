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स्मार्ट मीटर विवाद में नहीं निकला हल, प्रधान के घर में नहीं बहाल हुआ बिजली कनेक्शन, अब आंदोलन की तैयारी

बिलासपुर स्मार्ट मीटर विवाद ( ETV Bharat Concept Image )

घुमारवीं: जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की कपाहड़ा पंचायत में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध और पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा के घर का बिजली कनेक्शन काटने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. सोमवार को धरना-प्रदर्शन के दौरान एसडीएम घुमारवीं की ओर से नियमानुसार बिजली कनेक्शन बहाल करने की बात कहे जाने के बावजूद अभी तक कनेक्शन बहाल नहीं हो पाया है, ऐसे में पंचायत प्रधान ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके लिए रविवार को घुमारवीं में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी.

पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने के कारण उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की गई. ग्राम सभा की बैठक में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बावजूद अन्य उपभोक्ताओं को नोटिस देने के बजाय उनके परिवार को नोटिस दिया गया और उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. प्रधान ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए पुराने मीटर से बिजली कनेक्शन बहाल करने और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है.