स्मार्ट मीटर विवाद में नहीं निकला हल, प्रधान के घर में नहीं बहाल हुआ बिजली कनेक्शन, अब आंदोलन की तैयारी
स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर कपाहड़ा पंचायत प्रधान के घर का बिजली कनेक्शन कटा, जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:54 PM IST
घुमारवीं: जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की कपाहड़ा पंचायत में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध और पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा के घर का बिजली कनेक्शन काटने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. सोमवार को धरना-प्रदर्शन के दौरान एसडीएम घुमारवीं की ओर से नियमानुसार बिजली कनेक्शन बहाल करने की बात कहे जाने के बावजूद अभी तक कनेक्शन बहाल नहीं हो पाया है, ऐसे में पंचायत प्रधान ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके लिए रविवार को घुमारवीं में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी.
पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने के कारण उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की गई. ग्राम सभा की बैठक में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बावजूद अन्य उपभोक्ताओं को नोटिस देने के बजाय उनके परिवार को नोटिस दिया गया और उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. प्रधान ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए पुराने मीटर से बिजली कनेक्शन बहाल करने और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है.
पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा ने बताया, "वह इस मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता (एसई) बिलासपुर से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वहां भी स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गई. उनकी मुख्य मांग पुराने मीटर के माध्यम से बिजली कनेक्शन बहाल करने और पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की है. अभी तक समस्या का समाधान नहीं होने के कारण अब ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी".
प्रधान ने बताया कि रविवार को घुमारवीं में होने वाली बैठक में प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध और बिजली कनेक्शन बहाल करवाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. साथ ही यह तय किया जाएगा कि मांगों को सरकार और विद्युत विभाग के समक्ष किस तरह प्रभावी ढंग से उठाया जाए. समस्या का समाधान नहीं होने के कारण आंदोलन को आगे बढ़ाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा.
फिलहाल, एसडीएम घुमारवीं ने विभाग के तकनीकी कारणों से सामान्य कनेक्शन बहाल नहीं हो पाने की बात कही है और नियमानुसार कनेक्शन बहाल करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, बिजली विभाग ने कनेक्शन दोबारा लगाने के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने और नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है. अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं? पंचायत प्रधान के घर की बिजली आपूर्ति कब तक बहाल हो पाती है.
एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने बताया, "सोमवार को प्रदर्शन के दौरान विद्युत विभाग को नियमानुसार बिजली कनेक्शन बहाल करने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, विभाग के तकनीकी कारणों से फिलहाल सामान्य कनेक्शन बहाल नहीं हो पा रहा है. इस संबंध में विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं".
दूसरी ओर, विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता कर्ण चंदेल (एक्सईएन) ने बताया, "विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है. संबंधित उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कहा गया है. बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल करने के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है".
गौरतलब है कि सोमवार को पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा सहित पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने घुमारवीं स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रोष जताया था. ग्रामीणों ने बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कनेक्शन बहाल करने और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्पष्ट किया था कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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