रंग लाया आंदोलन! जुखाला कॉलेज में फिर शुरू होंगी साइंस-कॉमर्स की कक्षाएं, CM सुक्खू ने दिए निर्देश
जुखाला कॉलेज बचाओ मंच का कहना है कि जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक वह पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:18 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर स्थिति जुखाला डिग्री कॉलेज में साइंस और कॉमर्स संकाय की कक्षाएं बंद होने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा आंदोलन अब खत्म होने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है. विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों की लगातार मांग के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन कक्षाओं को दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद जुखाला कॉलेज बचाओ मंच ने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही छात्रों को राहत मिलेगी.
छह दिनों से चल रहा आंदोलन
बता दें कि जुखाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं बंद करने के फैसले के बाद 24 जून से स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने आंदोलन शुरू किया था. लोगों का कहना है कि इन विषयों के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों का रुख करना पड़ेगा. इसी मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन, चक्का जाम और अन्य आंदोलन किए जा रहे थे.
चक्का जाम से लेकर खूनी हस्ताक्षर अभियान तक चला आंदोलन
अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने शिमला-मटौर नेशनल हाईवे को कई बार बंद किया. आंदोलन के दौरान करीब 500 लोगों ने अपने खून से हस्ताक्षर कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश भी की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक कक्षाएं बहाल नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए. आंदोलनकारियों का कहना था कि यह लड़ाई किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है.
MLA रणधीर शर्मा की अगुवाई में CM से मिला प्रतिनिधिमंडल
सोमवार को नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में जुखाला कॉलेज बचाओ मंच का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर में मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए जुखाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स संकाय दोबारा शुरू करने की मांग रखी. विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि कक्षाएं बंद होने से क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से छात्र और अभिभावक इन कक्षाओं की बहाली की मांग उठा रहे हैं.
CM अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है. विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और उन्हें साइंस व कॉमर्स की पढ़ाई के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी.
'लिखित आदेश आने तक जारी रहेगा आंदोलन'
वहीं जुखाला कॉलेज बचाओ मंच का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए आश्वासन का स्वागत है, लेकिन जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक वह पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे. मंच ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला और इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना था. अब सभी की निगाहें सरकार की ओर से जारी होने वाली अधिसूचना पर टिकी हैं. अधिसूचना जारी होने के बाद जुखाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं फिर शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा.
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