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हिमाचल में भाई पर भाई की हत्या करने का आरोप, फिर पत्नी संग मिलकर शव को झील में फेंका

बिलासपुर में लापता व्यक्ति की हत्या का आरोप भाई पर ही लगा. पुलिस ने मामले में आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

भाई पर भाई की हत्या का आरोप
भाई पर भाई की हत्या का आरोप (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:05 AM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: थाना झंडूता के अंतर्गत समलेटू गांव में हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लापता मदन लाल की उसके बड़े भाई और भाभी के साथ कहासुनी हुई थी. आरोप है कि इसी दौरान उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद दोनों आरोपितों ने शव को चांगरू में झील में फेंक दिया. पुलिस ने मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, समलेटू गांव के निवासी रोशन लाल ने 13 सितंबर को थाना झंडूता में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई मदन लाल 11 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे बिना बताए घर से चला गया है. काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान 15 सितंबर को शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 11 सितंबर को मदन लाल का उसके बड़े भाई बिशन दास और भाई की पत्नी रानो देवी के साथ झगड़ा हुआ था. शिकायतकर्ता के अनुसार, झगड़े के दौरान मदन लाल के सिर पर पत्थर से चोट मारी गई थी, जिससे उसके सिर पर गहरा घाव हो गया था. पुलिस ने घटना के संबंध में मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए.

पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए बिशन दास और रानो देवी से पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने यह बात आई कि मदन लाल की मृत्यु के बाद उसके शव को दोनों आरोपितों ने चांगरू नामक स्थान पर झील में फेंक दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 103 और सामूहिक दायित्व से संबंधित धारा 3(5) भी जोड़ दी. पुलिस ने दोनों आरोपितों बिशन दास और रानो देवी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने कहा कि 'घटनास्थल का फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है. वहीं, पुलिस अब गोताखोरों की सहायता से झील में मदन लाल के शव की तलाश कर रही है. मामले में आगामी जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

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