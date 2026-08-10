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हिमाचल की इस पंचायत को आज भी पुल का इंतजार, जान जोखिम में डालकर रस्सी झूले के सहारे खड्ड पार कर रहे ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार यह कोई नई परेशानी नहीं है. हर साल बरसात में खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है. जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है.

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रस्सी झूले के सहारे खड्ड पार करने को मजबूर ग्रामीण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 3:15 PM IST

5 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विकास की तस्वीर दिखाने वाली कई सड़कें और पुल हैं, लेकिन झंडूता उपमंडल के कुछ गांवों में आज भी लोग बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ग्राम पंचायत घंडीर के दधोग, कुजैल और टप्पे गांवों के एक हजार से अधिक ग्रामीणों को सरयाली खड्ड पार करने के लिए रस्सी के झूले का सहारा लेना पड़ रहा है. बरसात के दिनों में खड्ड का जलस्तर बढ़ने के साथ यह सफर और खतरनाक हो जाता है. कुछ दिनों पहले इसी समस्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें कुछ ग्रामीण झूले के सहारे खड्ड पार करते समय बीच में फंस गए थे. अब ग्रामीणों ने एक बार फिर सरकार से सड़क और स्थायी पुल बनाने की मांग उठाई है.

जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण (ETV BHARAT)

जब खड्ड पार करते समय बीच में अटका झूला

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ग्रामीण रस्सी से बने झूले में बैठकर सरयाली खड्ड पार करते नजर आए थे. खड्ड के बीच पहुंचने के बाद झूला अचानक अटक गया. कुछ समय के लिए झूले में बैठे लोगों के साथ-साथ किनारे पर खड़े ग्रामीणों की भी सांसें थम गईं. काफी मशक्कत के बाद झूले को दोबारा चलाया गया और लोगों को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया गया. यह घटना सामने आने के बाद एक बार फिर इन गांवों की वर्षों पुरानी समस्या चर्चा में आ गई.

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जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण (ETV BHARAT)

बरसात में बढ़ जाता है खतरा

ग्रामीणों के अनुसार यह कोई नई परेशानी नहीं है. हर साल बरसात के मौसम में सरयाली खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है और पानी का बहाव तेज हो जाता है. ऐसे में पैदल खड्ड पार करना बेहद मुश्किल हो जाता है. मजबूरी में लोगों को रस्सी के झूले का इस्तेमाल करना पड़ता है. ग्रामीणों की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को भी इसी रास्ते से खड्ड के दूसरी ओर ले जाना पड़ता है. झूले के बीच में अटकने या रस्सी में खराबी आने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है.

2014 में बनी सड़क, लेकिन नहीं हुई पक्की

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2014 में गांवों को जोड़ने के लिए करीब चार किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाया गया था. हालांकि यह सड़क पक्की नहीं हो सकी. हर साल बरसात के दौरान सड़क की हालत खराब हो जाती है. ग्रामीणों का दावा है कि वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान यह संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद गांवों के लोगों की आवाजाही और मुश्किल हो गई. सड़क सुविधा नहीं होने के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ग्रामीणों को खड्ड पार करनी पड़ती है.

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हर साल बरसात में खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है (ETV BHARAT)

स्थानीय ग्रामीण पंकज ने बताया कि बरसात के दौरान सरयाली खड्ड पार करना खतरे से खाली नहीं रहता. उन्होंने कहा कि यह समस्या हर बरसात में सामने आती है और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाती है. ग्रामीणों की ओर से हर बार प्रशासन को समस्या से अवगत करवाया जाता है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. वहीं, ग्रामीण मुनीश ने बताया कि खड्ड का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों के लिए पैदल इसे पार करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में रस्सी का झूला ही आवाजाही का सहारा रह जाता है. बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी इसी रास्ते से खड्ड पार करनी पड़ती है. बरसात में पानी का बहाव तेज होने पर जोखिम और बढ़ जाता है. उन्होंने सरकार से जल्द सड़क को दुरुस्त करने और सरयाली खड्ड पर स्थायी पुल बनाने की मांग की.

प्रशासन को कई बार कराया अवगत

ग्रामीण संदीप ने बताया कि गांव के लोग लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं. हर बरसात में खतरा बढ़ जाता है और प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि सुरक्षित आवाजाही के लिए सड़क और पुल की सुविधा चाहिए. दधोग, कुजैल और टप्पे गांवों के ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सरयाली खड्ड पर स्थायी पुल बनने और गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के बाद ही उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा. इससे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को सुरक्षित आवाजाही की सुविधा भी मिल सकेगी.

ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार (ETV BHARAT)

उधर, झंडूता SDM आर्शिया धीमान ने बताया कि मामला प्रशासन के ध्यान में है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी.

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