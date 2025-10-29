ETV Bharat / state

हिमाचल का ये जिला बनेगा मानसून टूरिज्म हब, युवाओं को मिलेगा घर द्वार पर रोजगार

मानसून टूरिज्म हब बनेगा बिलासपुर ( PIC CREDIT: IPR HIMACHAL )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए बिलासपुर जिला को मानसून टूरिज्म के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में हर साल मानसून सीजन के दौरान जहां कई जिलों में भूस्खलन, सड़कें टूटने और अन्य प्राकृतिक बाधाओं के कारण पर्यटकों की आमद कम हो जाती है, वहीं बिलासपुर को सरकार ने सबसे सुरक्षित जिला घोषित किया है. इस वजह से आने वाले समय में बिलासपुर मानसून सीजन के दौरान टूरिज्म का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा. आपको बता दें कि आमतौर पर जून से सितंबर के बीच के महीनों में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज होती है. इससे राज्य की पर्यटन आय पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने इस कमी को अवसर में बदलने का फैसला लिया है. मानसून सीजन में सुरक्षित क्षेत्रों को मानसून टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बिलासपुर जिला को सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है. सरकार का मानना है कि गोविंद सागर झील और उसके आसपास के क्षेत्र मानसून सीजन में जल क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त हैं. इस दौरान झील के जलस्तर से पर्यटकों के लिए ये रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा. पहले से ही चल रही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां