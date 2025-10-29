ETV Bharat / state

हिमाचल का ये जिला बनेगा मानसून टूरिज्म हब, युवाओं को मिलेगा घर द्वार पर रोजगार

जून से सितंबर के बीच हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आती है. इससे राज्य की पर्यटन आय पर गहरा असर पड़ता है.

मानसून टूरिज्म हब बनेगा बिलासपुर
मानसून टूरिज्म हब बनेगा बिलासपुर (PIC CREDIT: IPR HIMACHAL)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए बिलासपुर जिला को मानसून टूरिज्म के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में हर साल मानसून सीजन के दौरान जहां कई जिलों में भूस्खलन, सड़कें टूटने और अन्य प्राकृतिक बाधाओं के कारण पर्यटकों की आमद कम हो जाती है, वहीं बिलासपुर को सरकार ने सबसे सुरक्षित जिला घोषित किया है. इस वजह से आने वाले समय में बिलासपुर मानसून सीजन के दौरान टूरिज्म का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा.

आपको बता दें कि आमतौर पर जून से सितंबर के बीच के महीनों में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज होती है. इससे राज्य की पर्यटन आय पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने इस कमी को अवसर में बदलने का फैसला लिया है. मानसून सीजन में सुरक्षित क्षेत्रों को मानसून टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बिलासपुर जिला को सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है. सरकार का मानना है कि गोविंद सागर झील और उसके आसपास के क्षेत्र मानसून सीजन में जल क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त हैं. इस दौरान झील के जलस्तर से पर्यटकों के लिए ये रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा.

पहले से ही चल रही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां

बिलासपुर में पहले से ही कई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिन्हें अब और आधुनिक तकनीक व सुरक्षा सुविधाओं के साथ विस्तारित किया जाएगा. वहीं, इस तरह से मानसून टूरिज्म के तहत जिला को विकसित करने के साथ यहां पर झील के किनारे कायकिंग, बोटिंग, जेट-स्की, पैरासेलिंग जैसी गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी. स्थानीय युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स गाइड और प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रेस्क्यू टीम और हेल्प डेस्क भी बनाई जाएंगी. वहीं, इस कदम से बिलासपुर में होटलों, होमस्टे, रेस्तरां और स्थानीय हस्तशिल्प व्यवसायों को बड़ा लाभ होगा. पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य की आमदनी में भी इजाफा होगा. राज्य सरकार अब उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी जो मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से कम प्रभावित होते हैं. इनमें बिलासपुर के अलावा ऊना और हमीरपुर को भी आंशिक रूप से शामिल करने की संभावना जताई जा रही है.

तकनीकी शिक्षा मंत्री और बिलासपुर जिले की घुमारवी विधानसभा सीट से विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश सरकार मानसून सीजन में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित कर रही है. बिलासपुर जिला इस दिशा में सबसे सुरक्षित और उपयुक्त स्थान है. इसे हम मानसून टूरिज्म का केंद्र बनाएंगे, ताकि पूरे साल पर्यटन से प्रदेश को आय और रोजगार दोनों मिल सकें.'

TAGGED:

HIMACHAL TOURISM
BILASPUR HIMACHAL TOURISM
BILASPUR WATER SPORTS
हिमाचल बिलासपुर टूरिज्म
BILASPUR MONSOON TOURISM HUB

