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RLA बिलासपुर में रजिस्टर्ड हुई 500 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है ये पूरा मामला

बिलासपुर: आरएलए बिलासपुर में हाल ही में वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़ा सामने आया था. अब मामले की जांच के लिए एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह के नेतृत्व में गठित की गई जांच टीम ने पिछले छह सालों में पंजीकृत हुए वाहनों में से 500 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया है. उनके मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

अब इन वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज और वाहन लेकर कार्यालय में आकर दोबारा सत्यापन करवाना होगा. केस मुख्य आरोपित गौरव सिंह और सुभाष की ओर से प्रशासन को सारा रिकॉर्ड न देने के चलते इन वाहनों के पंजीकरण में कमियां पाई गई हैं. जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने पहली जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक छह सालों में आरएलए बिलासपुर में पंजीकृत हुए वाहनों के रिकॉर्ड की जांच की है. इस अवधि में पंजीकृत हुए लगभग सभी वाहनों की जांच हो चुकी है, जिसमें करीब 500 गाड़ियों के पंजीकरण में तकनीकी खामियां पाई गई हैं. आरएलए ने संबंधित लोगों को इन खामियों को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं.

RLA बिलासपुर में पंजीकृत हुई 500 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट (ETV Bharat)

आरोपियों ने नहीं सौंपा रिकॉर्ड

बता दें कि आरएलए बिलासपुर में गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण के मास्टरमाइंड गौरव शर्मा और सुभाष ने अपने समय का रिकॉर्ड आरएलए को नहीं सौंपा है. हालांकि संबंधित आराेपियों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं. बावजूद इसके रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया है. बता दें कि जनवरी माह के दौरान आरएलए बिलासपुर में फर्जीवाड़े का ये मामला उस समय उजागर हुआ था, जब चोरी के मामले को लेकर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसी एफआईआर के आधार पर क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम आरएलए बिलासपुर पहुंची तो यहां तैनात रहे उपायुक्त कार्यालय के सीनियर असिस्टेंट सुभाष चंद को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले की जांच में पता चला कि ये फर्जीवाड़े कई सालों से चल रहा है.