RLA बिलासपुर में रजिस्टर्ड हुई 500 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है ये पूरा मामला
आरएलए बिलासपुर में 500 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, वाहन मालिकों में हड़कंप. जांच में सामने आया 6 साल का कच्चा चिट्ठा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 6:36 PM IST
बिलासपुर: आरएलए बिलासपुर में हाल ही में वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़ा सामने आया था. अब मामले की जांच के लिए एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह के नेतृत्व में गठित की गई जांच टीम ने पिछले छह सालों में पंजीकृत हुए वाहनों में से 500 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया है. उनके मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं.
अब इन वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज और वाहन लेकर कार्यालय में आकर दोबारा सत्यापन करवाना होगा. केस मुख्य आरोपित गौरव सिंह और सुभाष की ओर से प्रशासन को सारा रिकॉर्ड न देने के चलते इन वाहनों के पंजीकरण में कमियां पाई गई हैं. जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने पहली जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक छह सालों में आरएलए बिलासपुर में पंजीकृत हुए वाहनों के रिकॉर्ड की जांच की है. इस अवधि में पंजीकृत हुए लगभग सभी वाहनों की जांच हो चुकी है, जिसमें करीब 500 गाड़ियों के पंजीकरण में तकनीकी खामियां पाई गई हैं. आरएलए ने संबंधित लोगों को इन खामियों को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं.
आरोपियों ने नहीं सौंपा रिकॉर्ड
बता दें कि आरएलए बिलासपुर में गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण के मास्टरमाइंड गौरव शर्मा और सुभाष ने अपने समय का रिकॉर्ड आरएलए को नहीं सौंपा है. हालांकि संबंधित आराेपियों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं. बावजूद इसके रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया है. बता दें कि जनवरी माह के दौरान आरएलए बिलासपुर में फर्जीवाड़े का ये मामला उस समय उजागर हुआ था, जब चोरी के मामले को लेकर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसी एफआईआर के आधार पर क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम आरएलए बिलासपुर पहुंची तो यहां तैनात रहे उपायुक्त कार्यालय के सीनियर असिस्टेंट सुभाष चंद को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले की जांच में पता चला कि ये फर्जीवाड़े कई सालों से चल रहा है.
फर्जी तरीके से होता था पंजीकरण
सुभाष और उससे पहले यहां तैनात रहा गौरव अन्य राज्यों से पुरानी गाड़ियों का प्रबंध करवाकर उनके नकली दस्तावेज और चेसिस नंबर लगाकर बिलासपुर में नई गाड़ी के रूप में पंजीकृत करते थे. इसके एवज में रिश्वत लेते थे. गाड़ी के मूल्य के हिसाब से कमीशन तक होती थी.-राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर
दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ था खुला
बताया गया है कि आरएलए बिलासपुर में तैनात ये आरोपी रिश्वत लेकर सेकंड और थर्ड हैंड वाहनों का फर्स्ट ऑनर के तौर पर पंजीकरण करते थे. इनमें कई चोरी की गाड़ियां भी थी, जिनके चेसिस और इंजन नंबर बदलकर पंजीकृत किया जाता था. बिलासपुर में पंजीकरण के बाद इन्हें नए मालिक को बेचा जाता था. इसके अलावा सेल और परचेज की प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया. कई मामलों में बिना पूरी जांच के वाहनों का पंजीकरण किया गया, जिससे संदेह गहराया और शिकायतें सामने आने लगीं. दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच तब तेज हुई, जब चोरी के मामले में एक गाड़ी को ट्रेस किया गया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में चोरी की वारदातों में किया गया था. जांच में सामने आया कि उस वाहन का पंजीकरण बिलासपुर आरएलए से हुआ था. बाद में खुलासा हुआ कि इसका पंजीकरण ही गलत तरीके से हुआ है. इसके बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हो गईं और जांच एजेंसी ने बिलासपुर पहुंचकर रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया.
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