ETV Bharat / state

मुंगेली में युवक के जान देने के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, कथित आरोपी गिरफ्तार

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों के प्रदर्शन में युवक शामिल हुआ था. आरोप है कि इसके बाद उसे मारा पीटा गया.

MUNGELI SUICIDE
मुंगेली खुदकुशी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 11:17 AM IST

|

Updated : January 3, 2026 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: सरकंडा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुए आपसी विवाद के बाद एक युवक ने मुंगेली में अपनी जान दे दी. युवक ने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी पोस्ट किया. इस वीडियो में सोहेल खान नाम के युवक और पुलिस पर आरोप लगाया. युवक ने कहा कि उसकी मौत का कारण सोहेल खान है. युवक ने वीडियो में पुलिस पर भी उससे झूठा बयान देने का आरोप लगाया.

जानिए पूरा मामला

मृतक युवक का नाम नरेश साहू है जो बारमार मुंगेली का रहने वाला था. बिलासपुर में चिन्गराजपारा के गणेश चौक में किराये पर रहता था और सरकंडा के गैस एजेंसी में काम करता था. 30 दिसंबर की रात सरकंडा से वह अपने घर जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी की टक्कर खपरगंज के रहने वाले सोहेल खान से हो गई. आरोप है कि इसी दौरान सोहेल खान ने नरेश साहू को हिंदू संगठनों के साथ काम करने का आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी. जिसकी शिकायत नरेश ने थाने में की. लेकिन आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद युवक ने जान देने का मन बनाया. घटना को अंजाम देने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि पुलिस उस पर बयान बदलने का दबाव बना रही है.

हिंदू संगठनों का हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

हिंदू संगठनों का कोतवाली घेराव

युवक की मौत के बाद हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को बिलासपुर में सिटी कोतवाली का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा किया. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने बताया कि दो दिन पहले पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंच युवक की सोहेल खान नाम के युवक ने जमकर पिटाई कर दी. पीड़ित की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उलटा पीड़ित पर एफआईआर दर्ज कर थाने में बैठाया गया. दूसरे दिन हमने युवक की जमानत दिलाई. युवक ने मौत से पहले वीडियो में सोहेल खान नाम के युवक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया.

MUNGELI SUICIDE
आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी सोहेल खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मामले में एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि कोतवाली प्रकरण के आरोपी सोहेल खान को शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रकरण में कार्यवाही कर उसे रिमांड पर लिया जाएगा.

पीड़ित युवक की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी ने बताया कि प्रार्थी से घटनाक्रम की जानकारी के बाद उसके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी गई और CCTV और दूसरे साक्ष्य जुटाए गए. लेकिन इसी बीच प्रार्थी ने मुंगेली में अपने निवास में आत्महत्या की है. इसकी जांच मुंगेली पुलिस कर रही है.

बीजापुर में माओवादियों और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 माओवादियों के शव मिले
भूपेश बघेल के खिलाफ साहू समाज, कहा- 5 जनवरी से पहले अरुण साव से माफी मांगे, छत्तीसगढ़ में बड़े आंदोलन की चेतावनी
छत्तीसगढ़ में भारत का पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, 14 फरवरी को रायपुर में उद्घाटन
Last Updated : January 3, 2026 at 11:39 AM IST

TAGGED:

BILASPUR HINDU ORGANIZATIONS RUCKUS
हिंदू संगठनों का हंगामा
मुंगेली युवक सुसाइड
BILASPUR KOTWALI GHERAO
MUNGELI SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.